USA und Kanada bleiben auf WM-Kurs - Hoffnung für Mexiko

Die WM-Qualifikation in Nord- und Mittelamerika biegt auf die Zielgerade ein: Während die USA und Kanada weiter mit der WM-Teilnahme planen dürfen, schöpft auch Mexiko wieder Hoffnung.

Fünf Spiele vor Ende liegen die USA mit 18 Punkten auf Rang zwei in der Qualifikation des Kontinentalverbandes Concacaf. Das Team von Cheftrainer Gregg Berhalter bezwang El Salvador mit 1:0 (0:0). In der Startelf standen mit Chris Richards (TSG Hoffenheim) und Tyler Adams (RB Leipzig) zwei Bundesliga-Profis. Nach einem torlosen ersten Durchgang gelang Antonee Robinson vom englischen Zweitligisten FC Fulham der entscheidende Treffer. Augsburgs Ricardo Pepi wurde nicht eingewechselt. Am Sonntag (Ortszeit) können die USA den nächsten Schritt im Heimspiel gegen Kanada machen.

Die Kanadier (19 Punkte) rangieren derweil weiter auf Rang eins in der Qualifikationsgruppe. Auch ohne Bayern-Profi Alphonso Davies, der aufgrund seiner leichten Herzmuskelentzündung noch länger fehlt, gelang ein 2:0-Sieg in Honduras. Nach einem Eigentor von Denil Maldonado vor der Pause stellte Lilles Jonathan David den Endstand her.

Später Doppelschlag: Mexiko müht sich zum Sieg

Hoffnung darf sich Mexiko machen. Die Mittelamerikaner stehen auf dem dritten Platz (17 Zähler) und fanden nach zwei Niederlagen wieder zurück in die Erfolgsspur. Allerdings tat sich der 16-malige WM-Teilnehmer beim 2:1-Sieg in Jamaika schwer. Trotz langer Überzahl lagen die Mexikaner bis zur 81. Minute mit 0:1 in Rückstand, dann drehten Henry Martin und Alexis Vega das Spiel mit einem Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten.

Die besten drei Mannschaften der Concacaf-Qualifikation fahren sicher zum Turnier in Katar (21. November bis 18. Dezember), der Tabellenvierte spielt in interkontinentalen Play-offs um ein weiteres Ticket. Jenen vierten Rang belegt momentan Panama (14 Punkte), gefolgt von Costa Rica (12) - das das direkte Duell der beiden Kontrahenten knapp mit 1:0 gewonnen hat.