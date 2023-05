Frederik Tiffels schießt Deutschland ins WM-Finale

Dank einer Energieleistung steht Deutschland im WM-Finale gegen Kanada. Gegen die USA gewann das DEB-Team nach zweimaligem Rückstand mit 4:3 nach Overtime.

Bundestrainer Harold Kreis verzichtete nach dem umjubelten 3:1-Erfolg im Viertelfinale gegen die Schweiz auf Änderungen. Den besseren Start im Halbfinale erwischten allerdings ganz klar die USA. Nach nur 71 Sekunden fand Nick Bonino mit einem Pass vor das Tor Alex Tuch, der einen Schritt schneller war als Kai Wissmann und zum 1:0 vollstreckte (2.).

Und es kam noch besser für die USA: Der nicht richtig attackierte Rocco Grimaldi fuhr in der 4. Minute ins deutsche Drittel und traf mit einem Schlagschuss über die Fanghandseite von Mathias Niederberger.

Tiffels und Szuber gleichen aus

Doch wie so oft zuletzt bewies das DEB-Team Moral. Als US-Stürmer Patrick Brown nach einem Kniecheck gegen Nico Sturm - ein Foul, wie es bei der WM 2023 auch schon mit einer großen Strafe bestraft worden war - für zwei Minuten auf der Strafbank saß, gelang Frederik Tiffels, der einen Schuss von Daniel Fischbuch vor dem Tor abfälschte, der Anschlusstreffer (13.).

Keine vier Minuten später glich Deutschland nach einem gelungenen Spielzug über Nico Sturm und John-Jason Peterka sogar zum 2:2 aus. Der frei gespielte Makysimilian Szuber traf mit einem trockenen Handgelenkschuss (17.). Kurz vor Drittelende bot sich der deutschen Mannschaft dann eine kurze doppelte Überzahl, die aber folgenlos blieb.

Eyssimont bringt USA wieder in Führung

Das zweite Drittel begann ausgeglichen. US-Torhüter Casey DeSmith "klärte" zunächst bei einem Schuss von Moritz Seider aus ganz spitzem Winkel irgendwie noch mit dem Rücken (22.). In der 24. Minute jubelten dann die USA - erneut war es Grimaldi gewesen, dessen Schuss aber von Niederberger gerade noch von der Torlinie gekratzt wurde. Die Referees hatten zunächst sogar auf Tor entschieden, korrigierten dies aber nach Video-Studium.

Im weiteren Verlauf des zweiten Abschnitts erspielten sich die US-Amerikaner ein leichtes Übergewicht. Michael Eyssimont war es schließlich, der in der 29. Minute vor dem deutschen Tor zu viel Platz hatte und per Nachstochern, nachdem Niederberger den Puck beinahe schon sicher hatte, zum 3:2 traf. Immerhin: Ein kurz danach folgendes Unterzahlspiel überstand die DEB-Auswahl nach souveränem Penalty Killing schadlos, sodass es mit dem knappen Rückstand ins Schlussdrittel ging.

Mit sechstem Feldspieler: Noebels gleicht aus

Im dritten Drittel war Deutschland um Initiative bemüht, die USA verlagerten sich auf sicheres Defensivspiel, wodurch gute Gelegenheiten selten blieben. Aber es gab sie: Fischbuch bereitete in der 50. Minute gekonnt vor für Maximilian Kastner, der halblinks frei vor das Tor ziehen wollte, aber die Scheibe im letzten Moment verlor. In der Schlussphase nahm der Druck des DEB-Teams weiter zu. DeSmith lenkte einen satten Handgelenkschuss von Jonas Müller noch an die Querlatte (54.).

Nur 16 Sekunden, nachdem Niederberger zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis genommen worden war, war es dann aber soweit: Im Nachschuss überwand Marcel Noebels 83 Sekunden vor der Schlusssirene den bereits auf dem Eis liegenden DeSmith mit der Rückhand - 3:3 (59.).

Entscheidender Moment: Frederik Tiffels trifft in der Overtime zum 4:3. IMAGO/Just Pictures

Tiffels trifft in den Winkel

In der fälligen Overtime hatten die USA zunächst Vorteile, doch Deutschland hielt dagegen - und kam schließlich zum Siegtreffer durch Frederik Tiffels, der zweieinhalb Minuten vor einem möglichen Penaltyschießen mit einem Schuss aus leicht spitzem Winkel genau ins rechte obere Toreck traf.

Am morgigen Sonntag hat das deutsche Team damit die Chance, im WM-Finale um 19.20 Uhr gegen Kanada erstmals überhaupt Eishockey-Weltmeister zu werden. Der erste Medaillengewinn seit 1953 bei einer WM ist ohnehin sicher.

Statistik zum Spiel

USA - Deutschland 3:4 OT (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

USA: DeSmith - Samberg, Perbix; Kleven, Perunovich; Thrun, Mackey; Hutson - Grimaldi, Bonino, A. Tuch; Eyssimont, O'Connor, Garland; Gauthier, Tynan, Mazur; Farrell, Brown, Coronato; Bjork.

Deutschland: Niederberger - M. Müller, Seider; J. Müller, Wissmann; Szuber, Gawanke; Wagner - Peterka, Kahun, Tiffels; Soramies, Sturm, Ehl; Noebels, Kastner, Fischbuch; Tuomie, Stachowiak, Schütz; Varejcka.

Tore: 1:0 (1:11) A. Tuch (O'Connor, Grimaldi), 2:0 (3:56) Grimaldi (A. Tuch), 2:1 (12:22) Tiffels (Fischbuch, Kahun), 2:2 (16:03) Szuber (Sturm, Peterka), 3:2 (28:47) Eyssimont (O'Connor, Garland), 3:3 (58:37) Noebels (Kahun, Gawanke) EA, 3:4 (67:32) Tiffels (Kahun, M. Müller) OT.

Strafminuten: USA 6 - Deutschland 4.