Sensation bleibt aus: DEB-Frauen unterliegen USA

Deutschlands Eishockey-Frauen sind bei der Weltmeisterschaft in Kanada im Viertelfinale gescheitert.

Am Donnerstag verlor das Team von Bundestrainer Thomas Schädler gegen den Top-Favoriten USA trotz einer engagierten Leistung 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). Die erneut starke Torhüterin Sandra Abstreiter bewahrte das deutsche Team vor einer deutlich höheren Niederlage gegen das überlegene US-Team. Beendet ist die WM für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes noch nicht, am Freitag steht noch ein Platzierungsspiel an.

In Deutschland zeigte sich DEB-Sportdirektor Christian Künast nach seiner Rückkehr aus Kanada sehr erfreut vom Turnier, bei dem lediglich der Abstieg aus der Top-Gruppe verhindert werden sollte. "Die WM ist absolut positiv zu bewerten", sagte Künast bei MagentaSport schon vor dem Ende des Viertelfinals. "Sie haben nicht nur drei Spiele gewonnen, sondern auch sehr gut Eishockey gespielt."