Dank Krumbiegel: DFB-Frauen mit Last-Minute-Sieg gegen die USA

Kurz vor Schluss ist dem Team von Martina Voss-Tecklenburg der Sieg gegen die USA gelungen. Nach Oberdorfs tollem Pass sorgte Krumbiegel für den ersten Erfolg auf der USA-Reise.

Es ist ein prestiges Duell, das die DFB-Elf gleich zweimal zum Abschluss des Länderspieljahres 2022 in den USA bestreitet: der viermalige Weltmeister aus den Vereinigten Staaten empfängt den zweimaligen Welt- und achtmaligen Europameister aus Deutschland. Die erste Auflage hat das Team von Martina Voss-Tecklenburg für sich entschieden.

Nach einem Freistoß von Magull, der nach vier Minuten nur knapp drüberging, waren es aber erst einmal die Gastgeberinnen, die in Fort Lauderdale (Florida) um 1 Uhr deutscher Zeit den Ton angaben. Immer wieder kombinierte sich das Team um die ehemalige Weltfußballerin Rapinoe nach vorne - dank einer starken Torhüterin Frohms und Aluminium-Glück ging die Partie jedoch torlos in die Kabinen.

Eigentor bringt Deutschland in Führung

Im zweiten Durchgang meldeten sich zunächst wieder die Gastgeberinnen offensiv an, Horans Volley landete aber nur am Pfosten (51.). Nur knapp eine Minute später passierte das auch Bühl, die vom linken Strafraumeck abzog und ebenfalls am Aluminium scheiterte - doch die DFB-Frauen durften trotzdem jubeln: Vom Pfosten prallte der Ball an den Rücken von Torhüterin Murphy und von dort ins Netz (52.).

Das Spiel wurde offener, viele Chancen erarbeiteten sich beide Teams allerdings nicht. In der Schlussphase belohnten sich dann die amtierenden Weltmeisterinnen. Morgan ging gegen Doorsoun früh drauf und eroberte im Sechzehner den Ball, nach ihrer Hereingabe von der Grundlinie erzielte Rapinoe den Ausgleich (85.).

Perfekter Konter bringt die Entscheidung

Das letzte Wort in einer hochklassigen Partie hatten dann aber doch die Deutschen. Oberdorf überspielte mit einem scharfen Pass aus der eigenen Hälfte die komplette Hintermannschaft der USA, Brand gab im Anschluss von der Grundlinie auf die einstartende Krumbiegel, die frei vor dem Tor nur noch einschieben musste (90.).

Am Sonntag trifft die DFB-Elf geht es in Harrison (New York) erneut auf das Team von Vlatko Andonovski, der Anpfiff erfolgt um 23 Uhr.