Kühnhackl macht es spannend: Verbessertes DEB-Team unterliegt den USA

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kassierte in ihrem finalen dritten Gruppenspiel gegen die USA beim knappen 2:3 die zweite Niederlage, beendet die Gruppe A als Dritter und muss - wie 2018 - in die Viertelfinalqualifikation.

Bundestrainer Toni Söderholm gab im Vergleich zum wenig ruhmreichen 3:2 gegen China Mathias Niederberger im Tor ein Pause. Danny aus den Birken begann, auf der Bank saß Felix Brückmann. Während Marco Nowak erneut fehlte, rutschten im Angriff Daniel Pietta und David Wolf aus dem Team. Die Sturmreihen stellte der Coach zudem um. Unter anderem spielten Tobias Rieder, Dominik Kahun und Matthias Plachta in einer Formation.

Hager vollendet - Kampfer ganz präzise

Die deutsche Mannschaft erwischte diesmal einen Traumstart: In einem frühen Überzahlspiel brachte der gekonnt freigespielte Patrick Hager Deutschland nach exakt 120 gespielten Sekunden in Führung. Allerdings währte die Freude über das 1:0 nicht lange. Denn schon in der 5. Minute glich Steven Kampfer für die USA - ebenfalls in Überzahl - mit einem harten und akkuraten Schlagschuss aus.

Dennoch: Das DEB-Team präsentierte sich im weiteren Verlauf des ersten Drittels zumeist präsenter als insbesondere gegen Kanada, aber auch weite Strecken gegenüber der Partie gegen China. Gerade in den Zweikämpfen hielten Korbinian Holzer & Co. gut dagegen und gestalteten die Partie völlig offen.

DEB-Team gut im Spiel, aber nur Knies trifft

Im Mittelabschnitt blieb die Partie offen, gute Chancen auf beiden Seiten indes zunächst selten. Mit einer Ausnahme: In der 25. Minute wurde Matt Knies im Slot vor dem deutschen Tor freigespielt und erzielte per Direktabnahme eiskalt das 1:2 aus Sicht des DEB-Teams.

Söderholm versuchte anschließend, den Treffer via "Challenge" annullieren zu lassen, nachdem aus den Birken in der Entstehung seinen Schläger verloren hatte. Doch auf den Video-Bildern war kein Vergehen eines US-Spielers erkennbar, sodass der Treffer Bestand hatte und das deutsche Team die fällige Strafzeit erhielt, die aber keine weiteren negativen Auswirkungen hatte.

In der Schlussphase des zweiten Drittels machte Deutschland im Powerplay Druck auf das 2:2, fand jedoch bei mehreren Abschlüssen kein Durchkommen.

Plachtas folgenreicher Fehlpass

Anfangs des Schlussabschnitts fiel dann - nach einem unkontrollierten Plachta-Pass in die Mitte vor dem eigenen Tor - das 3:1 für die Nordamerikaner. Nathan Smith sagte mit einer Direktabnahme per Rückhand nach dem deutschen Fauxpas Danke (43.).

In der Schlussphase erhöhte das DEB-Team den Druck und kam in Person von Tom Kühnhackl, der nach einem Schlenzer von Lean Bergmann von der blauen Linie seinen eigenen Nachschuss mit der Rückhand verwertete, noch zum Anschlusstreffer (58.).

Deutschland muss damit am Dienstag in einem von vier Qualifikationsspielen für das Viertelfinale (Mittwoch) gegen die Slowakei antreten, gegen die das DEB-Team ihr einziges Trainingsspiel in Peking vor dem olympischen Turnier mit 5:3 gewonnen hatte. In Pyeongchang hatte ein denkbar knapper 2:1-Sieg gegen die Schweiz nach Overtime an gleicher Stelle im Turnier den sensationellen Siegeszug bis ins olympische Finale eingeleitet.

Statistik zum Spiel

USA - Deutschland 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

USA:

Commesso (Mann) - Ness, Kampfer; Cooper, Faber; Warsofsky, Pernix; Helleson - Agostino, Miele, O’Neill; Knies, Beniers, Abruzzese; Cates, Meyers, Farrell; Brisson, Smith, Hentges; Shore.

Deutschland:

Aus den Birken (Brückmann) - Wagner, Holzer; J. Müller, Abeltshauser; M. Müller, Brandt; Bittner - Rieder, Kahun, Plachta; Noebels, Loibl, Pföderl; Ehliz, Hager, Tiffels; Bergmann, Krämmer, Kühnhackl.

Tore: 0:1 (2:00) Hager (Plachta, Kahun) PP, 1:1 (4:26) Kampfer (Miele, Meyers) PP, 2:1 (24:50) Knies (Abruzzese, Ness), 3:1 (42:47) Smith, 3:2 (57:31) Kühnhackl (Bergmann, J. Müller).

Strafzeiten: USA 12 - Deutschland 10.

Schiedsrichter: Romasko (Russland), Sidorenko (Belarus).

Zuschauer: 708.