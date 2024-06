Pulisic-Kracher ebnet USA den Weg - Darwin erlöst Uruguay

Gastgeber USA startet souverän in die Copa America und verlängert Boliviens Misere. Uruguay muss gegen Panama lange auf die Entscheidung warten.

Zum zweiten Mal nach 2016 findet die Copa America, die eigentlich eine Südamerika-Meisterschaft ist, in den USA statt. Damals war der Gastgeber erst im Halbfinale von Argentinien gestoppt worden, und auch 2024 hat er sich gleich mal auf K.-o.-Runden-Kurs begeben. In der Nacht auf Montag (MESZ) feierte die Mannschaft von Gregg Berhalter einen hochverdienten 2:0-Auftaktsieg gegen Bolivien.

Vor 47.873 Zuschauern im 80.000 Zuschauer fassenden NFL-Stadion der Dallas Cowboys eröffnete Christian Pulisic mit einem Kracher: Der Kapitän, zwischen 2015 und 2019 bei Borussia Dortmund und inzwischen bei der AC Mailand aktiv, schlenzte den Ball nach einer kurz ausgeführten Ecke perfekt mit rechts und Latten-Kontakt ins obere rechte Eck (3.). Kurz vor der Pause sorgte Angreifer Folarin Balogun auf Vorlage von Pulisic bereits für die Vorentscheidung (44.).

Die USA, bei denen mit Joe Scally (Gladbach) ein Bundesliga-Akteur begann und mit Brenan Aaronson (Union Berlin) der zweite im Kader spät eingewechselt wurde, erspielten sich auch nach der Pause mehrere gute Gelegenheiten, ließen aber keine weiteren Treffer folgen. Allein der Ex-Augsburger Ricardo Pepi vergab als Joker zwei riesige Chancen im Fünfmeterraum. Weil die Bolivianer, die ihre 13. Copa-Niederlage in Serie hinnehmen mussten, selbst keinerlei Gefahr ausstrahlten, war das an diesem Abend aber verschmerzbar.

Uruguay auf Rekordjagd - und gegen Panama nicht ohne Mühe

Weiter geht es für die US-Amerikaner in der Gruppe C am Freitag (0 Uhr MESZ) gegen Panama, das sein Auftaktspiel im Anschluss an das Duell in Dallas verlor: Uruguay bezwang in Miami den vom Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Thomas Christiansen trainierten Underdog leistungsgerecht mit 3:1 - aber nicht ohne Mühe.

Nachdem Maxi Araujo mit einem herrlichen Fernschuss die frühe Führung besorgt hatte (16.), musste Uruguay trotz vieler guter Chancen bis in die Schlussphase warten, um alles klar zu machen. Erst Liverpool-Angreifer Darwin erlöste die Elf von Trainer Marcelo Bielsa (85.). Matias Vina erhöhte nach einem Standard sogar noch (90.+1), was Michael Murillo mit einer sehenswerten Einzelaktion im Strafraum zu kontern wusste (90.+4). Uruguay peilt wie Argentinien den 16. Copa-Titel und damit den alleinigen Rekord an.

In der Nacht auf Dienstag (MESZ) steigen die letzten vier Teams in den Wettbewerb ein: In der Gruppe D trifft Kolumbien auf Paraguay und Brasilien auf Costa Rica.