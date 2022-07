US-Zehnkämpfer Scantling suspendiert - kein Start bei WM in Eugene

Der Führende der Weltjahresbestenliste im Zehnkampf, Garett Scantling wird bei der Leichtathletik-WM in Eugene nicht an den Start gehen. Grund dafür ist eine vorläufige Suspendierung durch die amerikanische Anti-Doping-Agentur.

Der amerikanische Zehnkämpfer Garrett Scantling ist von der Anti-Doping-Agentur seines Landes vorläufig suspendiert worden. Dies teilte die Usada am Donnerstag (Ortszeit) mit. Obwohl der 29-Jährige mit 8867 Punkten die Weltjahresbestenliste anführt, war Scantling nicht für die laufende Leichtathletik-WM in Eugene nominiert worden, wo an diesem Samstag und Sonntag der Zehnkampf ausgetragen wird.

Nach Angaben der Usada hat Scantling eine vorläufige Suspendierung mit Wirkung vom 21. Juli wegen möglicher Verstöße gegen die Anti-Doping-Regeln bezüglich Aufenthaltsort und Manipulation akzeptiert. Er habe auch zugestimmt, dass dies öffentlich gemacht werde. Der mögliche Verstoß wegen Manipulation sei auf das Verhalten von Scantling während einer Untersuchung seines dritten möglichen Meldepflichtverstoßes zurückzuführen, hieß es in der Mitteilung.

Im Rahmen der vorläufigen Suspendierung sei es Scantling bis zur Klärung seines Falles untersagt, an Wettkämpfen teilzunehmen, die unter die Zuständigkeit des Weltverbandes, des US-Verbandes oder des Olympischen und Paralympischen Komitees der USA fallen. "Daher wird er bei der Leichtathletik-WM in Eugene, Oregon, nicht im Zehnkampf antreten", teilte die Usada mit. Titelverteidiger bei der WM ist der Mainzer Niklas Kaul.