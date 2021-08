US Youth Soccer Europe: Ein Verein im Strudel des Weltgeschehens

Die FCs, VfBs und TSVs dieses Landes kennt man - ein echter Exot im hiesigen Spielbetrieb ist hingegen der Verein US Youth Soccer Europe. Neben der täglichen Arbeit mit dem Nachwuchs von US-Streitkräften ist man europaweit auch für den US-Verband tätig. Doch auch, dass die große Weltpolitik die im rheinland-pfälzischen Ramstein beheimateten Fußball-Aufbauhelfer maßgeblich beeinflusst, macht den Verein zu etwas besonderem.

Ein Streifen Wald und eine vierspurige Straße liegen zwischen der Vereinszentrale und der US-Basis Ramstein bei Kaiserslautern. Dort, 200 Meter Luftlinie entfernt vom Dreh- und Angelpunkt der amerikanischen Militär-Präsenz in Europa, sitzen Vorstand Sebastian Korst, Jugendleiter Ronnie-Christian Franzreb und Marketing-Abteilungsleiterin Aline Korst-Hoeft in einem Büro und reden über Fußball. Über ihren Verein, ihren Ansatz, ihren Antrieb - aber auch darüber, dass am Wochenende ein Spiel der zweiten Mannschaft abgesagt werden musste, weil am Samstag mal eben sieben Spieler abberufen wurden. In Richtung Afghanistan. "Daran sieht man die Probleme, mit denen wir manchmal zu kämpfen haben", so Korst-Hoeft. Weltgeschehen, dessen Dominosteine umfallen, bis am Ende eben auch die C-Klasse Kusel-Kaiserslautern betroffen ist.

Zwei Herrenmannschaften und eine Damenmannschaft hat der Verein US Youth Soccer Europe derzeit im Erwachsenenbereich. Doch was man sich vorrangig auf die Fahnen geschrieben hat, ist die Nachwuchsarbeit. "Wir hatten zu Beginn nur ein Trainingsprogramm, außerdem Kooperationen mit deutschen Vereinen, um die Kinder dort zu platzieren", erzählt Korst, "aber da war die Sprachbarriere ein Problem, und natürlich auch die Spielzeiten, weil der Leistungsstand noch nicht auf dem Niveau der Deutschen war." So kam die Idee, einen eigenen Verein zu gründen. 2015 war das, in Ramstein, inzwischen sind europaweit vier weitere dazugekommen, die hier aus der Zentrale unweit der US-Basis koordiniert werden. Drei davon in Deutschland - Grafenwöhr, Wiesbaden, Stuttgart/Hildrizhausen - und einer im italienischen Vicenza.

Das Zielpublikum: US-amerikanische Bürger. Streitkräfte, diplomatisches Personal, Arbeitskräfte aus der freien Wirtschaft. Der Fußball in den USA sei sehr stark gewachsen, berichtet Korst, "wenn Familien nach Europa kommen, ist das Interesse schon vorhanden". Zudem seien die Möglichkeiten für typische US-Sportarten wie Baseball oder Football begrenzt, "also wurde gemeinsam ein Programm entwickelt, um den Kindern in Übersee die Möglichkeit zu geben, Fußball zu spielen". Rund 750 Mitglieder in 42 Mannschaften sind es aktuell. Darunter auch die vor rund vier Jahren gegründeten Herren- und Damenmannschaften, "weil eben auch viele Eltern affin geworden sind und gefragt haben: Warum macht ihr nur Jugendfußball?" Gespielt und trainiert wird bei Partnervereinen. Dort will man nicht nur Gast sein: "Das Verhältnis ist super, auch durch deutsch-amerikanische Events, die wir stattfinden lassen", sagt Korst.

Jugendausbildung für den US-Verband

Doch es gibt eine weitere Säule, um die sich Korst und Co. bemüht: Der 39-Jährige hat Sportmanagement studiert, während eines Praktikum beim 1. FC Kaiserslautern stellte er eine Verbindung zu den unweit stationierten US-Amerikanern her. "So kam das alles ins Laufen", sagt er. Heißt: Neben der alltäglichen Breitensport-Arbeit kümmert er sich mit seinem Verein auch um den Leistungssport: Die europäische Jugendausbildung für den US-Verband.

Die Pyramide des ODP-Ausbildungssystems: Ganz unten die Klubs, ganz oben die Nationalmannschaft. USYS Europe

Dafür hat man alle in Europa aktiven US-amerikanischen Jugendlichen auf dem Schirm. Die besten von ihnen kommen von der U 11 bis U 17 fünfmal im Jahr in einer Europaauswahl zusammen - dem Olympic Development Program (ODP) - darunter sind auch Nachwuchsspieler aus Profiteams wie Galatasaray Istanbul, Ajax Amsterdam oder TSG Hoffenheim. Es ist die Chance auf Aufmerksamkeit auch in der Heimat: In den USA nämlich ist das ODP im ganzen Land verankert, so werden dort Talente jenseits der Major League Soccer-Akademien entdeckt. Sticht man unter Europas Besten heraus, so Korst, sei der nächste Step in der Pyramide die US-Auswahl des Nationalverbands. Stolze 17 Spieler konnte US Youth Soccer Europe 2021 nach Übersee schicken, zwei davon schafften es tatsächlich auch in den jeweiligen Pool der U-Nationalmannschaften. "Wir hoffen natürlich, dass Sie auch für ein Länderspiel nominiert werden", so Franzreb.

Ein prominentes Zugpferd für das ODP gibt es dabei auch: Chris Richards (Bayern) stammt ebenfalls aus dem Programm, der heute 21-Jährige durchlief es in seiner Heimat USA, wurde von Dallas gescoutet, bevor es weiter zum großen FC Bayern München ging. "Das ist natürlich einer dieser Erfolgsstories, von denen unsere Kids hier träumen", so Korst.

Weniger Soldaten = weniger Kinder

Doch vor der großen Karriere kommt die Ausbildung an der Basis. Und die steht beim US Youth Soccer Europe Jahr vor Jahr vor Ungewissheiten - etwa, weil die Arbeit des Vereins auch von strategischen Entscheidungen im fernen Washington beeinflusst wird. Als etwa das Weiße Haus der Trump-Administration im Juni 2020 einen massiven Truppenabzug aus Europa ankündigte, machte man sich im Büro unweit der US-Basis Sorgen: Weniger Soldaten, weniger Familien, weniger Kinder - es ist eine simple Logik, die der USYS Europe unterliegt.

"Wir müssen jedes Jahr kämpfen, neue Mannschaften auf die Beine zu stellen." USYS Europe

Viel Herzblut steckt drin, ehrenamtliche Arbeit von Streitkräften, auch von denen, die nur kurze Zeit hier in Deutschland sind und für die Vereine ihre Freizeit opferten. Und dennoch: "Wir müssen jedes Jahr kämpfen, neue Mannschaften auf die Beine zu stellen, weil natürlich dieser Wechsel immer da ist", so Korst-Hoeft. "Die Unsicherheit haben wir jedes Jahr, wir fangen oft bei null an", so Korst. Der Politikwechsel - Bidens Abkehr von den Abzugsplänen seines Vorgängers - sei eine große Erleichterung gewesen.

So scheint die mittelfristige Zukunft der Vereine an der Basis gesichert. Das freilich ändert nichts an den Zielen der "District Clubs" in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Es geht um Spaß, Gemeinschaft, Integration - das sportliche Geschehen hingegen wird sich weiter in den untersten Ligen abspielen. Zwar wurden seit 2015 insgesamt sieben Meistertitel von USYS-Teams gewonnen, "das Problem war leider, dass wir im darauffolgenden Jahr eine neue Mannschaft hatten, die meistens den Leistungsstand nicht halten konnte", sagt Korst. Typischer Alltag für einen untypischen Verein.