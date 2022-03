US-Verband klopft bei Tillman an

Der US-amerikanische Fußballverband möchte den deutschen U-21-Nationalspieler Malik Tillman (19). Das bestätigte der Offensivspieler am Montag.

"Es stimmt, dass sie sich bei mir gemeldet haben", sagte Tillman auf der Medienrunde vor dem EM-Qualifikationsspiel der deutschen U 21 in Israel (Dienstag, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) und bestätigte damit einen entsprechenden "tz"-Bericht.

Der Offensivspieler des FC Bayern ist Sohn einer Deutschen und eines US-Amerikaners, könnte für beide Nationalmannschaften spielen - und hat das auch schon getan. In der U 15 lief er zweimal für die US-amerikanische Auswahl auf, entschied sich danach aber für Deutschland und durchlief daraufhin alle Junioren-Mannschaften des DFB. In der U 21 kam Tillman bislang dreimal zum Einsatz und erzielte in jedem Spiel ein Tor - so auch zuletzt beim 4:0 über Lettland.

Akute Sorgen muss sich der DFB aber wohl nicht machen, Tillman zu verlieren. "Ich bin nicht umsonst hier bei der U 21", sagte er am Montag. "Ich fühle mich hier wohl und werde das auch weiter tun."