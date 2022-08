US Open 2022: Preisgeld, TV, Favoriten und ein emotionaler Abschied

Drei Grand-Slam-Turniere wurden 2022 schon ausgespielt, das vierte und letzte startet am Montag: Die US Open (31. August bis 11. September) stehen in den Startlöchern. Die wichtigsten Informationen dazu gibt es hier.

Beide muss man für den Titel auf dem Zettel haben: Rafael Nadal und Iga Swiatek. Getty Images