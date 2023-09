US Lecce und Ex-Wolfsburger Pongracic mischen Italien auf

US Lecce mausert sich vom Fast-Absteiger zum Überraschungsteam. Dahinter stecken ein großer Umbruch und auch Marin Pongracic, der auf dem Platz wieder aufblüht.

Während in Italiens Serie A gleich zum Saisonstart die üblichen Schwergewichte voranmarschieren, hat sich dazwischen auch ein kleiner Name geschoben: US Lecce. Noch vor sechs Jahren in der Serie C, macht der 2022 ins Oberhaus aufgestiegene Klub mit viel Minimalismus und einem ehemaligen Wolfsburger Problemkind in der Innenverteidigung aktuell auf sich aufmerksam.

Lecce ist eine Stadt auf der Halbinsel Salento in der Region Apulien - oder, mit einem Blick auf die Landkarte gesprochen: Lecce liegt im Absatz des Stiefels.

Noch in der Vorsaison waren die Süditaliener dem Abstieg eben so von der Schippe gesprungen. Da hatte der damalige Rückkehrer (zuvor 2020 in die Serie B abgestiegen) als Tabellensechzehnter am Ende fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 18, profitierte aber auch von den sehr schwachen Kampagnen von Sampdoria Genua und US Cremonese.

Zehn Jahre nach Manipulationsskandal

Überhaupt mussten sich die Fans der Unione Sportiva in den vergangenen Jahren immer wieder mit Ligenwechseln anfreunden. Bis zur Saison 2011/12 hielt sich Lecce in den zwei höchsten Spielklassen, mauserte sich zur klassischen "Fahrstuhlmannschaft". Aufgrund des Manipulationsskandals im italienischen Fußball, bei dem es auch um die Partie zwischen den Apuliern und der SSC Bari (2:0) und ein absichtliches Eigentor von Verteidiger Andrea Masiello gegangen war, stieg Lecce in die Drittklassigkeit ab. Der konnten sie erst 2018 wieder entkommen, schafften dann aber gleich den Durchmarsch ins Oberhaus.

Nach einem weiteren Abstecher zurück in die Serie B ist Lecce nach der schwierigen Comebacksaison 22/23 nun endgültig wieder im Oberhaus angekommen. Zum Start feierte das Team von Roberto d'Aversa vier Siege, holte dazu zwei Remis. Erst am sechsten Spieltag verloren die Apulier erstmals: Gegen Juventus Turin gab es ein knappes - am Ende des Tages aber verdientes - 0:1, nach dem das Überraschungsteam in der Tabelle auf Platz sechs abrutschte.

Zuvor hatte Lecce unter anderem den Vorjahres-Vizemeister Lazio Rom mit 2:1 besiegt und Conference-League-Teilnehmer AC Florenz ein 2:2 abgeknöpft. Mit acht Treffern in sechs Spielen stellt Lecce zwar die schwächste Offensive der Top acht, hält dem mit fünf Gegentoren aber auch die drittbeste Defensive der Liga entgegen. Ein Gesicht dieses Erfolges ist Marin Pongracic.

Wolfsburgs einstiger Skandal-Profi Pongracic blüht auf

Den Fans von Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg ist der 26-jährige Innenverteidiger mit Sicherheit noch ein Begriff. Sein Talent ist unbestritten, allerdings war Pongracic auch immer mal wieder durch Unpünktlichkeit, mangelnde Disziplin und ein scharfes Interview im Twitch-Stream aufgefallen. Eine Leihe zum BVB funktionierte nicht - und mit seinem Stammverein sollte es noch einmal richtig krachen: Anfang 2022 verklagte Pongracic den VfL wegen angeblich ausstehender Prämienzahlungen. Nach monatelangem Rechtsstreit wurde Pongracic im Sommer nach Lecce verliehen und das Verfahren beidseitig beigelegt, wie die Wölfe damals verlauten ließen.

Aus der Leihe ist in diesem Sommer ein Kaufgeschäft geworden. Obwohl Pongracic einen Großteil der Vorsaison verletzt verpasst hatte, schlug Lecce zu. Eine Investition, die sich bisher auszahlt. Der Kroate ist in der Viererkette gesetzt, absolvierte jedes Spiel über die volle Distanz.

Lecces Neuzugänge drängen in die Startelf

Dabei ist Pongracic nur einer von sechs Sommer-Neuzugängen, die sich direkt in die erste Mannschaft gespielt haben. Nach seiner Verletzung musste der Kroate neu angreifen, weshalb er nicht nur auf dem Papier wie ein Zugang für den Verein ist. Mit Wladimiro Falcone haben die Apulier ihren Stammtorhüter der vergangenen Saison nach einer Leihe fest von Sampdoria Genua verpflichtet. Im defensiven Mittelfeld ist mit Ylber Ramdani ein Neuzugang vom FC Aberdeen gesetzt. Hamza Rafia (kam von Delfino Pescara), Nikola Krstovic (kam von Dunajska Streda) und Pontus Almqvist (ausgeliehen vom FK Rostov) haben sich ebenfalls in die erste Elf gespielt.

Zudem durfte Linksverteidiger Patrick Dorgu, Neuzugang vom FC Nordsjaelland, gegen Juve über die volle Distanz ran. Allerdings musste er sich zuletzt noch hinter Antonino Gallo einsortieren. Mit Mohamed Kaba, der vom FC Valenciennes gekommen ist, befindet sich ein weiterer Neuling in Schlagdistanz zur Startelf.

Aktuell gelingt es Lecce damit, seine zahlreichen Sommerabgänge zu kompensieren. Der schmerzhafteste war sicherlich Morten Hjulmand. Der im defensiven Mittelfeld gesetzte Däne wechselte für rund 18 Millionen Euro zu Sporting Lissabon. Insgesamt haben 15 Spieler den Verein permanent verlassen, sechs weitere wurden verliehen. Dem stehen, inklusive Leihspielern, 16 externe Zugänge gegenüber.

Auf dem Platz schlägt sich der Umbruch positiv nieder. Wie schon Marco Baroni in der Vorsaison setzt auch sein Nachfolger auf dem Trainerstuhl, Roberto d'Aversa, auf ein offensives 4-3-3-System. Bemerkenswert: Von den Stammkräften aus der Vorsaison sind aktuell nur noch Torhüter Falcone, die Verteidiger Federico Baschirotto und Valentin Gendrey, Mittelfeldmann Alexis Blin und Flügelflitzer Gabriel Strefezza sicher gesetzt. Bester Torschütze hingegen ist Neuzugang Krstovic, der drei Treffer auf dem Konto hat. Der montenegrinische Profi gilt mit 23 Jahren als große Zukunftshoffnung - für Lecce und seine Nationalmannschaft (elf Spiele, zwei Tore).

Straffes Programm für Lecce: Meister Neapel wartet

Ob die Süditaliener wirklich mit den Größen des Landes mithalten können oder einfach wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg gesammelt haben, können sie schon am Samstag (15 Uhr) unter Beweis stellen.

Dann kommt mit der SSC Neapel der amtierende Meister ins Stadio Via del Mare. Danach warten mit Udinese Calcio und dem FC Turin wieder machbarere Gegner. Vor den Duellen mit Europa-League-Teilnehmer AS Rom (5. November, 15 Uhr) und Champions-League-Starter AC Mailand (11. November, 15 Uhr) soll für Lecce zumindest die Abstiegszone in weiter Ferne liegen.

Und vielleicht reicht es bis dahin ja sogar wieder zu mehr.