US-Firma übernimmt die AC Mailand

Die US-Investmentfirma RedBird Capital Partners hat die Übernahme des italienischen Meisters AC Mailand abgeschlossen. Die Firma ist kein unbeschriebenes Blatt als Sport-Investor.

Die Meisterschaft soll nur der Anfang sein: Milan will sich in Europa etablieren. IMAGO/Gribaudi/ImagePhoto

RedBird wird nach eigenen Angaben weiterhin "in allen Schlüsselbereichen investieren, die die sportlichen und kommerziellen Interessen des Klubs fördern und auf den Erfolgen der letzten Saison aufbauen, die in der Meisterschaft der Serie A gipfelten", teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der bisherige Eigentümer Elliott soll eine Minderheitsbeteiligung behalten.

"Wir werden unsere talentierten Spieler, Trainer und Mitarbeiter weiterhin unterstützen, damit die Fans weitere außerordentliche Erfahrungen mit diesem traditionsreichen Klub erleben können", sagte Gerry Cardinale, Gründer von RedBird. Die Rossoneri sollen an der Spitze des europäischen Fußballs etabliert werden.

2018 hatte der US-Hedgefonds Elliott den Verein, der früher 30 Jahre lang dem Ex-Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi gehört hatte, übernommen.

Außerdem wird Yankee Global Enterprises (YGE), Eigentümer des nordamerikanischen Baseball-Rekordmeisters New York Yankees, eine strategische Partnerschaft mit dem Klub eingehen und eine Minderheitsbeteiligung halten.

RedBird ist bereits im Sport aktiv, unter anderem als Investor der Fenway Sports Group, die Besitzerin etwa des Champions-League-Finalisten FC Liverpool und der Boston Red Sox aus der Baseball-Profiliga MLB ist. Außerdem hält RedBird die Mehrheit der Anteile am französischen Ligue-1-Aufsteiger FC Toulouse.

Sportlich lief es bei Milan zuletzt rund, Lokalrivale Inter wurde in der vergangenen Saison vom Thron gestoßen. In der Champions League hat das Team von Stefano Pioli eine machbare Gruppe mit Chelsea, RB Salzburg und Dinamo Zagreb zugelost bekommen.