Uruguays kryptische Diagnose bei Araujo - Wie lange fehlt er Flick?

Für Ronald Araujo, der gegen Brasilien früh verletzt ausgewechselt wurde, ist die Copa America beendet. Halbfinalist Uruguay gab am Dienstag eine erste Diagnose raus - wenn auch eine recht kryptische.

Der geteilte Rekordsieger der Copa America - wie Argentinien mit 15 Titeln - muss vor seinem Halbfinale am Donnerstag (2 Uhr MESZ) einen personellen Rückschlag hinnehmen. Damit war nach dem gewonnenen Viertelfinale der Uruguayer gegen Brasilien (4:2 im Elfmeterschießen) allerdings auch zu rechnen gewesen.

Im Duell mit der Selecao hatte Nationaltrainer Marcelo Bielsa bereits nach 33 Minuten erstmals wechseln müssen: Ronald Araujo war mit schmerzverzerrtem Gesicht vom Platz gehumpelt, für den Innenverteidiger vom FC Barcelona hatte mit José Maria Gimenez einer von Atletico Madrid übernommen.

Nach dem feststehenden Halbfinal-Einzug begann das Bangen um Araujo. Am Dienstag - und damit zwei Tage vor dem Halbfinale - folgte eine Diagnose von Uruguays Fußballverband (AUF). Diese allerdings fiel recht kryptisch aus: In der nur zwei Sätze umfassenden Meldung ist von einem "körperlichen Problem" Araujos die Rede, die anschließend zwar noch als "Muskelverletzung" spezifiziert wird, nicht aber um welche Stelle des Körpers es sich genau handelt.

Unklarheit bei der Zukunftsfrage

Dass die Copa America für Araujo gelaufen ist, steht außer Frage. Wie lange der Abwehrspezialist allerdings darüber hinaus ausfällt, dürfte vor allem Hansi Flick interessieren. Der deutsche Trainer des FC Barcelona steigt an diesem Mittwoch mit den Katalanen in die Sommervorbereitung ein.

Nach Informationen der vereinsnahen Mundo Deportivo wird Araujo den Marketing-Trip in die USA - mit Freundschaftsspielen gegen ManCity, Real Madrid und Milan zwischen dem 30. Juli und 6. August - sausen lassen müssen. Doch gar eine zweimonatige Ausfallzeit steht im Raum, womit auch der La-Liga-Start am Wochenende des 17. und 18. August in Gefahr wäre.

Und was bedeutet die erneute Verletzung für Araujos Zukunft? Seit geraumer Zeit versucht der FC Barcelona, den Spieler zu einer Vertragsverlängerung über 2026 hinaus zu bewegen. Die Liste an prominenten Interessenten - zwischenzeitlich sogar ein Topkandidat beim FC Bayern - ist lang.