Nach dubioser Verzögerung: Uruguay löst WM-Ticket - Auch Ecuador in Katar dabei

Nach Brasilien und Argentinien stehen auch Uruguay und Ecuador als WM-Teilnehmer in Katar fest. In Montevideo ging es sieben Minuten später los.

Eigentlich sollten alle Spiele der Eliminatorias gleichzeitig starten am Donnerstag. Doch in Montevideo kam es zu einer dubiosen Verzögerung von sieben Minuten, ehe die Partie zwischen Gastgeber Uruguay und Peru angepfiffen wurde. Am Ende stand im Estadio Centenario ein 1:0-Sieg der "Celeste", die damit das Katar-Ticket löste.

Den Siegtreffer in der 42. Minute erzielte Giorgian De Arrascaeta von Flamengo Rio de Janeiro. Der knappe Vorsprung des Weltmeisters von 1930 und 1950 hielt bis zum Schlusspfiff, nach dem die 14. WM-Teilnahme Uruguays feststand.

Ecuador verliert und jubelt dennoch

Ecuador unterlag in Ciudad del Este zwar der paraguayischen Nationalmannschaft mit 1:3, löste aufgrund des komfortablen Punktestands aber trotz der Niederlage ein Ticket nach Katar.

Es hätte keinen besseren Ort dafür geben können. Vinicius nach seinem ersten Länderspieltor - im Maracana

Vincius Jr. trifft erstmals für Brasilien

Auch, weil Brasilien Schützenhilfe leistete und Chile glatt mit 4:0 bezwang. Vor 69.368 Zuschauern brachte Neymar die Selecao mit einem an ihm verursachten Foulelfmeter (44.) in Führung, ehe nur zwei Minuten später Vinicius Junior, der vor der Partie 120 Eintrittskarten an Familie und Freunde verschenkt hatte, mit seinem ersten Länderspieltor das Maracana zur Pause jubeln ließ. "Es hätte keinen besseren Ort dafür geben können", erklärte der 21-Jährige überglücklich, der an gleicher Stätte für CR Flamengo bis zu seinem Wechsel zu den "Königlichen" gestürmt hatte.

Gegen Chiles in die Jahre gekommene Truppe um Arturo Vidal, Alexis Sanchez und den Leverkusener Charles Aranguiz komplettierten in Rio de Janeiros Fußballtempel der Ex-Münchner Philippe Coutinho (72./Foulelfmeter) und Richarlison (90.+1) das Schützenfest.

Spannung um Platz fünf

Kolumbien setzte sich derweil mit 3:0 gegen Bolivien durch. Liverpools Wintereinkauf Luis Diaz (39.), Miguel Borja (72.) und Mateus Uribe (90.) erzielten die Tore. Der Frankfurter Rafael Borre kam nicht zum Einsatz. Argentinien um Lionel Messi schließt am Freitag den vorletzten Spieltag gegen Schlusslicht Venezuela ab.

Vier Mannschaften aus Südamerika qualifizieren sich direkt für die WM. Bei der finalen Runde der Zehnergruppe geht es am kommenden Dienstag damit nur noch um Platz fünf, der den WM-Umweg über die kontinentale Ausscheidung gegen den Asienvertreter eröffnet. Im Rennen sind noch Peru (21 Punkte/gegen Paraguay), Kolumbien (20/in Venezuela) und Chile (19/gegen Uruguay).

Diese WM-Teilnehmer stehen bereits fest