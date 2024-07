James wie Pelé: Kolumbien stoppt Uruguay zu zehnt und steht im Copa-Finale

Kolumbien hat seine Ungeschlagen-Serie ausgebaut und steht erstmals seit 2001 im Finale der Copa America. Gegen Uruguay wurde James & Co. auch ein früher Platzverweis nicht zum Verhängnis.

Die Gruppe mit drei Siegen und 9:1 Toren gewonnen, im Viertelfinale Brasilien ausgeschaltet - doch an Kolumbien biss sich Uruguay die Zähne aus: Die Mannschaft von Trainer Marcelo Bielsa unterlag in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) im Halbfinale der Copa America mit 0:1, obwohl sie eine Halbzeit lang in Überzahl spielen durfte. Damit treffen die Kolumbianer am Montag (2 Uhr MESZ) im Finale auf Titelverteidiger Argentinien.

Im heißen Charlotte erzielte Mittelfeldspieler Jefferson Lerma von Crystal Palace in der 39. Minute den Siegtreffer, indem er eine Ecke von James am zweiten Pfosten einköpfte. Für den Vorbereiter, der inzwischen 32 Jahre alt ist, aber in den USA auftritt, als wäre es immer noch 2014, war es bereits der sechste Assist bei dieser Copa, was zuletzt Pelé 1970 für Brasilien geschafft hatte.

Dass er in der 62. Minute trotzdem vorzeitig ausgewechselt wurde, hatte auch damit zu tun, dass er Gelb-Rot-gefährdet war. Aber damit war er nicht allein. In einem hart geführten Spiel musste Rodrigo Bentancur bei den Uruguayern frühzeitig angeschlagen vom Platz (34.), während Kolumbien die zweite Hälfte zu zehnt bestreiten musste: Daniel Munoz sah in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs für einen Ellenbogenschlag während einer Spielunterbrechung Gelb-Rot, auch wenn eher glatt Rot angemessen gewesen wäre.

Joker Suarez scheitert am Pfosten - Wird Argentinien alleiniger Rekordsieger?

Schon vor der Pause hatte Uruguay insbesondere in Person von Darwin mehrere Chancen liegengelassen, und auch in Überzahl wollte der Ball einfach nicht ins Tor. Die größte Chance vergab der eingewechselte Luis Suarez in seinem 141. Länderspiel, als er aus zentraler Position am rechten Außenpfosten scheiterte (71.).

Die Kolumbianer ließen ihrerseits zwar in den letzten Minuten mehrere Hochkaräter zur Entscheidung liegen, jubelten am Ende aber dennoch über ihren ersten Finaleinzug seit 2001, als sie zuhause ihren bisher einzigen Copa-Titel gewonnen hatten. Gegner Argentinien könnte bereits den 16. holen und damit alleiniger Rekordsieger vor Uruguay werden, sollte aber gewarnt sein. Kolumbien ist seit 28 Spielen ungeschlagen und wurde letztmals im Februar 2022 geknackt - von Argentinien.