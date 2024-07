Keine Showeinlage in Las Vegas: Copa-Traum Brasiliens jäh zerplatzt

Der brasilianische Traum vom zehnten Titel bei der Copa America ist am Samstagabend jäh zerplatzt: Das Team von Nationaltrainer Dorival Junior scheiterte im Viertelfinale an Uruguay - weil zwei Brasilianern vom Punkt die Nerven versagten.

Mit großen Ambitionen war Rekordweltmeister Brasilien zur Copa America in die USA gereist, mit einer großen Enttäuschung im Gepäck geht es zurück an den Zuckerhut. Die Südamerikaner, die im gesamten Turnier nicht hatten überzeugen können, unterlagen Uruguay im Viertelfinale mit 2:4 im Elfmeterschießen.

Brasilien tat sich gegen aufopferungsvoll dagegenstemmende Uruguayer in einem hart umkämpften Match mit 41 Fouls (!) während der gesamten 90 Minuten schwer, Lücken zu finden. Die Gelbsperre für Champions-League-Sieger Vinicius Junior machte sich bemerkbar, ohne Reals Stürmer sorgte der Favorit kaum für Überraschungsmomente.

Und selbst in der Schlussviertelstunde, in der Brasilien in Überzahl agieren durfte, entwickelten die Schützlinge von Coach Dorival Junior zu wenig Durchschlagskraft. Cagliaris Nandez war nach einer harten Attacke gegen Real-Angreifer Rodrygo mit glatt Rot vom Platz geflogen (74.). Auch Real-Neuzugang Endrick wurde wiederholt hart angegangen und konnte sich so kaum entfalten.

Eder Militao und Douglas Luiz versagen die Nerven

Da es bei der Copa America im Viertel- und Halbfinale keine Verlängerung gibt, musste sofort die Elfmeterlotterie entscheiden. Und auch dort lieferten die Brasilianer im vollgepackten Allegiant Stadium von Las Vegas keine Showeinlage mehr. Uruguay zeigte schlichtweg die besseren Nerven.

Mit Eder Militao, ein weiterer Real-Profi, scheiterte direkt Brasiliens erster Schütze, ehe Juve-Neuzugang Douglas Luiz den dritten Elfmeter der Seleçao an den Pfosten setzte. Bei der Celeste, für die nur Atleticos Gimenez (früh für den verletzten Araujo gekommen) einen Elfer vergab, avancierte so Keeper Rochet zum Helden. Den entscheidenden Versuch verwandelte PSG-Mittelfeldspieler Ugarte.

Das ganze Land verdient es. Sergio Rochet

"Wir haben trotz unserer Jugend Charakter gezeigt", jubelte Keeper Rochet, der in Brasilien für SC Internacional spielt, hinterher: "Diese Gruppe an Spielern verdient es, das ganze Land verdient es." Nun wolle Uruguay, das seit 13 Jahren auf einen Copa-Triumph wartet, "noch mehr erreichen".

Im Halbfinale wartet am Donnerstag (2 Uhr, MESZ) Kolumbien, das sein Viertelfinale gegen Außenseiter Panama krachend mit 5:0 gewonnen hatte. "Es gibt keinen Trostpreis, aber wir haben gezeigt, dass wir ein Team mit Zukunft haben", stellte Brasiliens Rechtsverteidiger Danilo in einem ersten Resümee klar.