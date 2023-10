Neymar bei Brasilien-Niederlage unter Tränen vom Platz gebracht

Nach dem Patzer gegen Venezuela verlor Brasilien in der Nacht auf Mittwoch nun sogar sein erstes Spiel der laufenden WM-Qualifikation. Doch die Niederlage in Uruguay rückte aufgrund einer Verletzung von Neymar in den Hintergrund.

Sorgen um Neymar: Der 31-Jährige musste in Uruguay vom Platz gebracht werden. Getty Images