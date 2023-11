Darwin stiehlt Bolivien-Legende Moreno bei tränenreichem Abschied die Show

Uruguay marschiert weiter unaufhaltsam in Richtung WM-Qualifikation. Auch beim 3:0 gegen Bolivien war einmal mehr Verlass auf Liverpools Torjäger Darwin. Bolivien-Legende Moreno verabschiedete sich unter Tränen.

Es war der dritte Sieg in der WM-Qualifikation in Folge, durch den Uruguay seine Position als erster Verfolger von Spitzenreiter Argentinien, der mit 1:0 in Brasilien gewann, untermauerte. Nach den Erfolgen gegen die Brasilianer (2:0) sowie bei Weltmeister Argentinien (2:0) musste sich Uruguay in der Nacht auf Mittwoch nicht allzu sehr strecken.

Bolivien war vom Start weg in die Defensive gedrängt. Nach einem ruhenden Ball von de la Cruz hätte es nach neun Minuten beinahe erstmals geklingelt, doch Barcelonas Abwehrhüne Araujo köpfte knapp rechts vorbei. Nur eine Zeigerumdrehung später rutschte Olivera Zentimeter an der scharfen Hereingabe von Darwin vorbei (10.).

Die Schlinge zog sich immer weiter zu. Eine Minute nachdem Pellistri aus kurzer Distanz rechts vorbeigeschossen hatte (14.), klingelte es doch: Pellistri tankte sich auf rechts an die Grundlinie durch, von wo er Darwin bediente. Liverpools Torjäger lauerte bereits am ersten Pfosten und schloss cool ins lange Eck ab (15.). Damit hatte der 24-Jährige auch im vierten Qualifikationsspiel hintereinander getroffen.

Schon vor der Pause hätte Uruguay das Ergebnis deutlicher in die Höhe schrauben können, die Hausherren leisteten sich aber zu viele Ungenauigkeiten im Offensivspiel. Die Gäste waren derweil schlichtweg zu schwach, um "La Celeste" defensiv in Verlegenheit zu bringen. Und dann half Bolivien auch noch kräftig selbst mit: De La Cruz schickte die nächste Ecke von links mit Schnitt in den Fünfmeterraum, wo Keeper Viscarra den Ball Mitspieler Villamil an den Körper boxte - 0:2 (39.).

Villamil im Glück - Darwin macht den Deckel drauf

Kurz nach dem Seitenwechsel hatte eben jener Villamil Glück, als er nach einer harten Attacke gegen de la Cruz mit Gelb davonkam (59.). Das letzte sportliche Highlight gehörte wieder Darwin: Nach Flanke von Fede Valverede auf de la Cruz legte dieser per Kopf ins Zentrum ab, wo Darwin mit einer Mischung aus Kopf und Gesicht aus kurzer Distanz zum 3:0-Endstand traf (71.). Sein achter Scorerpunkte in der Qualifikation (fünf Tore, drei Assists).

Emotionaler Höhepunkt war sicherlich die 87. Minute, in der Boliviens Legende Moreno nach 16 Jahren im Nationaltrikot ihren Abschied feierte. Der Rekordnationalspieler (108 Einsätze) und Rekordtorschütze (31 Treffer) seines Landes wurde vom Publikum beklatscht, von den Mitspielern geherzt - und auch von Joker Suarez innig umarmt.

Moreno tritt mit 22 Treffern in der WM-Qualifikation Südamerikas ab. Nur zwei Spieler übertrafen in der Geschichte diesen Wert - Argentiniens Superstar Messi (31) und der beim Abschied zu einer großen Karriere gratulierende Suarez (29).