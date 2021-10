Urteile gegen Wiesbadens Rotsünder gesprochen

Zwei glatte Rote Karten gab es am Wochenende gegen den SV Wehen Wiesbaden. Nun hat das DFB-Sportgericht die Sperren gegen Johannes Wurtz und Florian Stritzel ausgesprochen.

Stürmer Wurtz wurde "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung" mit einer Sperre von drei Drittliga-Spielen belegt. Keeper Stritzel muss "wegen eines unsportlichen Verhaltens" zweimal zuschauen. Das teilte der DFB am Montag mit.

Noch bevor Stritzel im Spiel bei Türkgücü München (1:0) am Sonntag wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums vom Platz gestellt wurde (35. Minute), hatte sich Wurtz zu einer "Dummheit" (O-Ton Geschäftsführer Nico Schäfer) in Form eines Kopfstoßes hinreißen lassen (23.). Darüber werde man tags drauf reden, kündigte Trainer Rüdiger Rehm an. "Ich war ja selbst auch kein Kind von Traurigkeit", kokettierte er mit zahlreichen eigenen Platzverweisen.

Zwei glatte Rote Karten haben extremen Seltenheitswert in der Drittliga-Historie des SVWW. In der Saison 2011/12 rettete der Klub trotz doppelter Unterzahl einen 2:1-Vorsprung gegen Osnabrück über die Zeit. Doch so frühe Platzverweise wie im Spiel bei Türkgücü München musste man noch nie hinnehmen.

Stritzel fehlt dem SVWW im Heimspiel gegen den SV Meppen am Samstag sowie eine Woche später auswärts in Braunschweig. Wurtz verpasst darüber hinaus auch noch die Partie gegen den FSV Zwickau.