Urlaub mit Hund und Katz

Noch ist die Hauptreisezeit nicht vorüber, und auch die Nachsaison wird gern für einen Urlaub genutzt. Was zu beachten ist, wenn ein vierbeiniger Passagier mit zur Reisegesellschaft gehört:

Hund am Steuer: So weit ist es noch nicht gekommen. Sammy-Williams/pixabay

Die Pandemie, so bitter sie ist, hat vielen Vierbeinern neue Urlaubschancen eröffnet. Herrchen und Frauchen verzichten oft auf Flugreise oder Kreuzfahrt und verreisen mit dem eigenen Auto - der Hund und manchmal sogar die Katze darf dann mitkommen.

Allerdings vertragen nicht alle Tiere die Autofahrt gleich gut. Oft weckt sie negative Assoziationen, da sie im Alltag oft zum Zwecke des Tierarztbesuchs stattfindet. Rechtzeitig vor Urlaubsantritt sollte das fellige Familienmitglied also an die Mitfahrt gewöhnt werden, an deren Ende - als positives Erlebnis - beispielsweise ein Spaziergang, ausgiebige Spielaktivitäten oder ein Leckerli stehen kann. Erweist sich die Tour tatsächlich als Problem, weil beispielsweise die Reisekrankheit oder gar Angstzustände auftreten, kann ein Gespräch mit dem Tierarzt sinnvoll sein, der möglicherweise medikamentös weiterhilft.

Gut sichern

Im Auto sollte das Tier nur gut gesichert mitfahren. Am besten eignen sich Transportboxen, die mit Haltevorrichtungen oder Sicherheitsgurten festgeschnallt und idealerweise quer zur Fahrtrichtung aufgestellt werden. Boxen für große Hunde finden den optimalen Platz im Laderaum oder zumindest auf der Rücksitzbank. Die bestmögliche Lösung stellen Domizile dar, die sich fest im Gepäckabteil montieren lassen.

Alternativ können auch spezielle Sicherheitsgurte, Haltegeschirre oder (für kleine Tiere) Tiersicherheitssitze verwendet werden, die am Sicherheitsgurt oder an den Isofix-Verankerungen auf dem Rücksitz justiert werden. Der Hundegurt sollte einen festen Verschluss und breite, gepolsterte Gurte besitzen, damit sich im Falle einer scharfen Bremsung oder gar eines Aufpralls die Belastung auf den Brustkorb in Grenzen hält. Wichtig: Der Gurt darf nicht am Halsband befestigt werden, es droht Strangulationsgefahr.

Trenngitter oder stabile Trennnetze zwischen Gepäckabteil und Passagierbereich gewähren zusätzlichen Schutz und verhindern, dass das Tier und/oder die Transportbox in den Fahrgastraum katapultiert werden.

Hitzschlag droht

Dass ausreichend Futter und Wasser mitgeführt wird, versteht sich von selbst. Auch häufige Pausen empfehlen sich, um dem vierbeinigen Passagier Bewegung zu gönnen. Gerade im Sommer darf er nicht allein im Auto zurückbleiben, denn selbst bei scheinbar niedrigen Außentemperaturen kann die Sonne den Innenraum so stark aufheizen, dass ein Hitzschlag droht. Selbst ein schattiger Parkplatz oder das um einen Spaltbreit geöffnete Fenster bieten keinen zuverlässigen Schutz.

Einreisebestimmungen beachten

Unbedingt informieren sollten sich Tierbesitzer über die Einreisebestimmungen des Ziellandes. In der EU, aber auch gleichgestellten Ländern wie Schweiz, Liechtenstein und Norwegen, wird ein Heimtierausweis verlangt, der Angaben zum Tier und dessen Besitzer enthält und die Tollwutimpfung nachweist. Laut ADAC hat sie mindestens 21 Tage vor der Abreise zu erfolgen, auch die Auffrischimpfung muss fristgerecht vorgenommen worden sein. Zudem besteht für Tiere, die ab dem 3. Juli 2011 zum ersten Mal gekennzeichnet wurden, eine Chippflicht. Finnland, Irland, Nordirland und Malta verlangen bei Hunden zudem eine Behandlung gegen Bandwürmer.

Wichtig ist auch der Blick auf weitere Regeln im Ferienland. In Italien, Spanien und Dänemark müssen Hunde bei Waldspaziergängen an die Leine, in Spanien und Italien haben sie Restaurantverbot, und auch viele Strände sind - zumindest während der Hochsaison - für Vierbeiner gesperrt.