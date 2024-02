Urgestein verlässt TuSEM Essen im Sommer

Nach über einem Jahrzehnt im Trikot des TuSEM Essen wird Malte Seidel seine aktive Karriere im Sommer beenden. Das teilte der Zweitligist am Montag mit. Der 28-Jährige schloss parallel zum Sport ein Studium der Sozialen Arbeit ab und will sich seiner beruflichen Laufbahn widmen.

„Ich werde den Verein am Ende der Saison verlassen, um meinen Fokus auf meine berufliche Laufbahn als Sozialarbeiter zu legen", erklärt Seidel sein Karriereende. "Es war eine tolle Zeit, in der ich ganz wunderbare Mensch kennengelernt und Freunde fürs Leben gefunden habe! Eigentlich möchte ich nur Danke für 14 Jahre beim TUSEM sagen."

Seidel schloss sich bereits als 15-Jähriger der Nachwuchsabteilung des TuSEM Essen an und entwickelte sich zu einer der tragenden Säulen im Abwehrverbund des Profiteams. Neben 109 erzielten Toren fiel der 28-jährige in bisher 278 Pflichtspielen vor allem durch seine Defensivarbeit auf. In seine Zeit beim TUSEM fiel unter anderem eine Saison in der 1. Handball-Bundesliga.

"Ich bedauere sehr, dass Malte den Entschluss gefasst hat, mit dem Profisport aufzuhören", sagt Herbert Stauber, Sportlicher Leiter des TUSEM. "Er gehört aktuell zu den besten Abwehrspielern der Bundesliga. Ihn sportlich, persönlich und menschlich im Team zu ersetzen ist eine unmögliche Herausforderung."

Der Entschluss von Seidel, mit dem Profihandball aufzuhören, sei "genauso konsequent, wie ich ihn seit 14 Jahren kenne", so Stauber weiter. "Jeder Überredungsversuch hätte bei Malte keinen Zweck. Er trägt das Herz am rechten Fleck und ich wünsche ihm vom ganzen Herzen für den nächsten Lebensabschnitt nur das Beste. Ich hoffe, dass Malte dem Handballsport, in welcher Rolle auch immer, erhalten bleibt."