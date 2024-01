Urgestein verlässt TSV Bayer Dormagen zum Saisonende

Zweitligist TSV Bayer Dormagen muss sich zur kommenden Saison auf der Rechtsaußen-Position neu aufstellen. Nach Angaben des Vereins wird ein langjähriger Spieler den TSV im Sommer verlassen.

Urgestein Reimer trägt seit dem vierten Lebensjahr das Trikot des TSV Bayer und hat am Höhenberg alle Jugendmannschaften durchlaufen. 2019 gelang dem gebürtigen Neusser dann der Sprung von der A-Jugend in den Dormagener Bundesligakader. In der Saison 2021/22 hatte Reimer einen großen Anteil am Klassenerhalt des TSV und stieg auf zum Siebenmeterschützen Nummer eins.

In der laufenden Saison kam der 1,89 Meter große Linkshänder bisher in 17 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 58 Tore, darunter 45 Siebenmeter. Darüber hinaus ist Reimer seit Ende November mit einem Zweitspielrecht für den Erstligisten Bergsicher HC im Einsatz. In sieben Bundesligaspielen für den BHC erzielte er drei Tore.

Wie der TSV Bayer Dormagen jetzt bekannt gab, habe sich Jan Reimer dazu entschieden, den TSV Bayer Dormagen zum Saisonende zu verlassen. Der 23 Jahre alte Rechtsaußen will sich zur kommenden Saison einer neuen Herausforderung stellen. Das neue Ziel von Riemer ist bisher noch nicht bekannt.

"Jan hat sich in den vergangenen Jahren bei den Wieseln Stück für Stück zu einem Leistungsträger in Angriff und Abwehr entwickelt. Es ist schade für uns, aber wir haben Verständnis dafür, dass er nach so vielen Jahren im TSV-Dress seine Laufbahn nun an anderer Stelle fortführen möchte", so TSV-Handball-Geschäftsführer Björn Barthel: "Andererseits macht es uns ein Stück weit stolz, dass wir mit Jan einen weiteren Spieler von der eigenen Jugend bis in den Bundesligakader begleiten konnten und auch er exemplarisch für unsere hervorragende Nachwuchsarbeit steht."