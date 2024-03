Urgestein Grabher bleibt in Lustenau

Tabellenschlusslicht Austria Lustenau kann auch in Zukunft auf die Dienste von Mittelfeldspieler Pius Grabher zählen. Wie die Vorarlberger bekanntgeben, hat sich der Vertrag des 30-Jährigen durch seinen Einsatz im vergangenen Spiel gegen Blau-Weiß Linz automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.

Pius Grabher wird auch in der kommenden Saison im Trikot von Austria Lustenau zu sehen sein. Der Vertrag des routinierten Mittelfeldspielers, der bereits seit 2009 - mit zwei kurzen Unterbrechungen in St. Gallen und Ried - für die Vorarlberger aktiv ist, hat sich durch seinen letzten Einsatz im Spiel gegen Blau-Weiß Linz automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Der 30-Jährige wird damit in seine zwölfte Saison bei den Lustenauern gehen.

"Wir sind sehr glücklich, dass Pius uns als absolute Identifikationsfigur auf und neben dem Platz auch über die Saison hinaus erhalten bleibt. Für uns stand - unabhängig von irgendwelchen Vertragsklauseln - fest, dass wir den gemeinsamen Weg unbedingt fortsetzen und die erfolgreiche Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben wollen. Pius zeigt seit Jahren, dass er ein sehr wichtiger Faktor für die Mannschaft ist und speziell die jungen Spieler durch seine Erfahrung, Ruhe und sein Coaching auf dem Platz und in der Kabine führen und besser machen kann. Spieler wie Pius, die sich hundertprozentig in den Dienst der Mannschaft stellen und vielleicht nicht die auffälligsten Rollen im Spiel einnehmen werden oft unterschätzt, sind aber für den Erfolg der Mannschaft umso wichtiger", erklärt Sportkoordinator Alexander Schneider.

Grabher absolvierte bislang 240 Pflichtspiele für die Lustenauer und liegt in der Rangliste der Vereinsrekordspieler schon auf Rang vier. Der Mittelfeldspieler durchlief bei der Austria den gesamten Nachwuchs und zählt im Profiteam seit Jahren zu den zentralen Stützen. Mit dem Meistertitel 2022 in der 2. Liga und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bundesliga feierte das Urgestein den bisher größten Erfolg in seiner Karriere als Profisportler. Im Oberhaus stand der 30-Jährige seitdem in 39 Partien auf dem Platz.