Urgestein de Rossi tritt Mourinho-Nachfolge an

Als Spieler war er fast 20 Jahre lang für die AS Rom aktiv, nun darf sich Daniele de Rossi neuer Cheftrainer der Giallorossi nennen. Der 40-Jährige wurde am Dienstag wenige Stunden nach der Freistellung José Mourinhos als Nachfolger des Portugiesen präsentiert. De Rossi, der von Oktober 2022 bis Februar 2023 seine bisher einzige Cheftrainer-Anstellung bei SPAL Ferrara in der Serie B innehatte, erhält einen Vertrag bis Saisonende.