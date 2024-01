Urgestein Cicek verlässt Havelse

Mit Deniz Cicek verlässt ein Urgestein den TSV Havelse. Cicek spielte mit einer kurzen Unterbrechung seit 15 Jahren für den TSV. Jetzt will der 31-jährige etwas kürzertreten. Wohin es den Mittelfeldspieler zieht, ist unklar. In der laufenden Saison bestritt er 16 Partien in der Regionalliga Nord.