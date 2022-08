Urbansky wird neuer Co-Trainer der Frauen-Nationalmannschaft

Michael Urbansky komplettiert das Trainerteam der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. Das teilte der DFB am Montag mit.

Neue Aufgabe innerhalb des DFB: Michael Urbansky. Getty Images for DFB

Vor zwei Wochen war bekannt geworden, dass die Assistenzcoaches Thomas Nörenberg und Patrik Grolimund auf eigenen Wunsch ausscheiden. Nachbesetzt wird nur eine Stelle: Michael Urbansky ergänzt und komplettiert das Team um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Der 41-Jährige wird seine Tätigkeit im Rahmen der kommenden WM-Qualifikationsspiele der DFB-Auswahl in der Türkei und Bulgarien aufnehmen.

Urbansky war von 2004 bis 2014 in verschiedenen Altersbereichen im Nachwuchsleistungszentrum von Carl Zeiss Jena tätig. Anschließend arbeitete er für den DFB als Stützpunktkoordinator und betreute in der Saison 2019/2020 die U-19-Juniorinnen-Nationalmannschaft. In dieser Phase pflegte er einen engen Austausch mit den Trainerinnen und Trainern der DFB-Nationalmannschaften - darunter Voss-Tecklenburg.

Die Bundestrainerin sagt: "Ich freue mich, dass wir Michael in unserem Team begrüßen können. Er wird uns mit seiner Expertise, seiner tollen Persönlichkeit, der Art, wie er Fußball denkt und lebt, sowie seinem frischen und innovativen Blick bereichern. Er ist ein Typ, der gut zu uns passt."

"Umfangreiche Kenntnisse in der Talententwicklung und -prognose"

Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter Nationalmannschaften, erläutert: "Ihn zeichnet unter anderem seine hohe Innovationsbereitschaft aus, die es ihm ermöglicht, stets neue Impulse zu setzen und diese in die Arbeit mit seinen Spieler*innen einfließen zu lassen. Darüber hinaus verfügt er über umfangreiche Kenntnisse in der Talententwicklung und -prognose und kann somit den Übergang unserer U-Nationalspielerinnen in die A-Nationalmannschaft optimal begleiten."