Urban wechselt innerhalb der Stadt

Robin Urban verlässt die SSVg Velbert nach zweieinhalb Jahren und schließt sich Stadtrivale TVD Velbert in der Oberliga Niederrhein an. Der Tabellenletzte der Regionalliga West verliert damit eine "wichtige Säule der Aufstiegsmannschaft ". In der laufenden Runde kam der 29-jährige Abwehrroutinier, der einmal für Fortuna Düsseldorf in der 2. Bundesliga auflief, jedoch nicht mehr auf die gewünschte Spielzeit (zehn Ligaeinsätze).