Bei Niederlage gegen Ex-Verein: Hasebe feiert Comeback

Im Zuge der Japan-Tour bestritt Eintracht Frankfurt ein Testspiel beim AFC-Champions-League-Finalisten Urawa Red Diamonds. Gegen den Ex-Verein von Hasebe, der in Schlussviertelstunde auf dem Platz stand, unterlag die SGE mit 2:4.

In einer Woche startet Deutschland mit der Partie gegen Japan in die WM - auf Vereinsebene gab es das Aufeinandertreffen bereits eine Woche zuvor. Auf der Japan-Tour testete Eintracht Frankfurt gegen die Urawa Red Diamonds. Nicht mehr dabei war Kolo Muani, der nach der Verletzung von Nkunku in das WM-Aufgebot von Frankreich nachnominiert wurde.

Ohne sieben WM-Fahrer, dafür mit Nachwuchsspielern bestritten die Hessen drei Tage nach ihrem letzten Pflichtspiel also wieder eine Partie. Der Blick richtete sich vor allem auf Hasebe, der in seinem Heimatland Legendenstatus besitzt. Zunächst saß der Routinier nach seiner Innenbandverletzung im Knie auf der Bank.

Youngster Alaoui trifft kurz nach Wiederanpfiff

Von dort sah er, dass sein Ex-Verein (wurde Profi bei den Urawa Reds und war gut fünf Jahre für sie aktiv) seinen aktuellen Klub von Beginn an dominierte und sich sehr spielfreudig zeigte: Nachdem Mawatari nur die Latte getroffen hatte (15.), brachte Junker die Hausherren in Führung (19.). Der Angreifer legte nur acht Minuten später seinen zweiten Treffer zum 2:0-Pausenstand nach (27.).

Trotz zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten brauchte die Partie nach Wiederanpfiff keine Anlaufzeit. Alaoui sorgte mit einem überlegten Volleyschuss für den Anschlusstreffer (47.) - die Torhymne der Eintracht, die im Saitama Stadium abgespielt wurde, war noch gar nicht lange verklungen, ehe der Ball erneut im Netz lag. Scholz stand bei einem Eckball goldrichtig und stellte den alten Zwei-Tore-Abstand her (50.).

Eintracht im Glück

Das 3:1 hielt bis zur Schlussphase, weil Ferri Julia (62.) und Alaoui (77.) auf Frankfurter Seite und Matsou (64.) auf der Gegenseite Chancen ungenutzt ließen. Gut eine Viertelstunde vor dem Ende wurde es dann nochmal laut: Hasebe betrat den Platz und übernahm gleich die Kapitänsbinde. Gut zehn Minuten zuvor kam Sommerneuzugang Buta schon aufs Feld und feierte nach überstandener Knieverletzung sein Debüt für die SGE.

In der Schlussphase gab es fast Möglichkeiten im Zwei-Minuten-Takt: Während Matsuo für die Urawa Reds traf (77.), sorgte Ferri Julia per Kopf für den 2:4-Endstand (81.) - allerdings hatte die SGE Glück, dass Matsuo nicht noch einen Doppelpack schnürte (86., 90.+2.).

Bereits am Samstag steht das nächste Testspiel für die Frankfurter auf dem Programm. Diesmal gastieren sie bei Gamba Osaka (6 Uhr).