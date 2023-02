Ur-Borusse Herrmann vor einem ganz besonderen Liga-Rekord

Am Samstag gegen die Bayern setzt Gladbachs Trainer Daniel Farke auch darauf, dass sich die Fohlen vor allem in den Topspielen unter ihm sehr gut verkauft haben.

Die beiden jüngsten Resultate in der Bundesliga lassen nicht unbedingt darauf schließen, dass Borussia Mönchengladbach am Samstag in Top-Verfassung gegen den FC Bayern antritt. Es gab zuletzt ein 1:4 bei Kellerkind Hertha BSC, zuvor ein 0:0 gegen Schlusslicht Schalke 04. Nicht zum ersten Mal lässt Borussia gegen vermeintlich schwächere Gegner Punkte liegen; dabei sieht die Bilanz gegen Kontrahenten aus der Spitzengruppe ganz anders aus.

In den "Highlightspielen", wie Trainer Daniel Farke sie nennt, "sind wir immer voll da", bestätigt der Gladbacher Coach. Das ist schön, sicher sehr erfreulich aus seiner Sicht, wirft aber natürlich auch die Frage auf, warum es dann bei allen vorhandenen spielerischen Qualitäten oft gegen kleinere Gegner nicht reicht. Warum dann eben nicht die Top-Leistung abgerufen wird, warum dann nicht die letzten Meter absolviert und alle Zweikämpfe mit voller Vehemenz bestritten werden.

Gewiss, womöglich sehen die Fohlen auch dann besser aus, wenn der Gegner ein offenes Spiel anbietet und sich nicht zu weit zurückzieht. Immerhin haben die Gladbacher beim 4:2 gegen Borussia Dortmund geglänzt und auch gegen RB Leipzig beim 3:0 eine herausragende Leistung auf den Rasen gezaubert. Gelingt also auch am Samstag gegen den Branchenprimus eine außergewöhnliche Vorstellung?

Bei diesen Spielen, so Farke, "haben wir immer die außergewöhnlich hohe Bereitschaft gezeigt, zu verschieben, laufbereit zu sein, aggressiv zu sein, Zweikämpfe zu gewinnen". Gewiss habe seinem Team auch in die Karten gespielt, "dass wir daheim in Führung gegangen sind - dann ist natürlich insgesamt eine andere Energie im Stadion und in der Mannschaft."

Egal, wie die Partie am Samstag gegen den Spitzenreiter ausgehen wird - womöglich erlebt ein Gladbacher Dauerbrenner gegen den Rekordmeister eine ganz besondere Marke.

Hermann vor neuer Rekordmarke

Patrick Herrmann jedenfalls, seit 2008 am Niederrhein, steht vor seinem 300. Teilzeit-Einsatz in der Bundesliga, das ist einmalig in der Geschichte. 142-mal wurde der Gladbacher aus-, 157-mal eingewechselt. In gerade mal 39 Spielen stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Häufiger eingewechselt wurde nur Claudio Pizarro (169-mal), häufiger ausgewechselt nur Thomas Müller (158-mal). Der Münchner zog erst am vergangenen Spieltag an Herrmann vorbei und übernahm die Spitze.

Ob Flügelstürmer Herrmann also am Samstag zumindest einen kleinen Teil zum Gelingen gegen den FC Bayern beitragen darf? Die jüngste Bilanz der Gladbacher jedenfalls gegen die Münchner kann sich sehen lassen. In der Liga gab es zuletzt einen Sieg und zwei Remis, dazu in der Saison 2021/22 ein sattes 5:0 im Pokal. Und, na klar: Diese Begegnungen fallen natürlich auch unter den Begriff "Highlightspiele".