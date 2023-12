Update und Ratschläge von Augsburg: Partie gegen Frankfurt soll stattfinden

Bayern versinkt seit diesem Wochenende im Schnee. Dennoch soll am Sonntagabend die Partie zwischen dem FC Augsburg und Eintracht Frankfurt stattfinden. Der FCA gibt den Besuchern allerdings Hinweise mit auf den Weg.

Die tiefverschneite Augsburger Arena am Sonntagmorgen. IMAGO/Jan Huebner

"Nach unermüdlichem Einsatz in den letzten 24 Stunden von Fans, Mitarbeitern und Dienstleistern sieht es weiterhin danach aus, dass das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (19.30 Uhr) stattfinden kann", heißt es am Sonntagmittag auf der Website des FCA.

Wenige Kilometer entfernt hatten die extremen Schneefälle in München am Samstag dafür gesorgt, dass die Partie zwischen dem FC Bayern und Union Berlin abgesagt werden musste.

Allerdings gibt der FC Augsburg den Besuchern für Sonntagabend ein paar Hinweise, was zu beachten sei. So bittet der Klub alle Zuschauer, ihre Anreise rechtzeitig anzutreten. Die Schneemassen sorgen vor allem auf den Parkplätzen dafür, dass die Kapazitäten nicht wie gewohnt zur Verfügung stehen. So empfiehlt der FCA "dringend", mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

FCA weist auf Rutschgefahr hin

Zudem weist der Verein darauf hin, dass durch Schnee und Glätte weiterhin Rutschgefahr besteht und bittet deshalb alle, "sich mit Nach- und Umsicht auf dem gesamten Gelände der WWK-Arena zu bewegen".

Bereits am Samstag gaben sich die Schwaben trotz der widrigen Verhältnisse optimistisch. "Wir tun alles dafür, dass das Spiel ausgetragen werden kann", sagte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll. Etliche Mitarbeiter seien "fast rund um die Uhr im Einsatz, sodass wir davon ausgehen, dass die Partie stattfindet. Sollte sich die Lage verändern, werden wir umgehend informieren."