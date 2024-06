Update der EM-Kader: EA SPORTS bricht eigene Regel für Lamine Yamal

EA SPORTS hat kurz vor Turnierstart die Kader im EM-Modus von FC 24 an die realen Nominierungen angepasst. Dabei sorgte der Entwickler auch für das unorthodoxe virtuelle Debüt eines Top-Talents.

Lamine Yamal ist noch vor seinem 17. Geburtstag in FC 24 zu spielen. kicker eSport/EA SPORTS

Wenn es eine Regel gibt, an die sich EA SPORTS in der Vergangenheit für seine Fußball-Simulationen eisern gehalten hat, dann ist es die Altersbeschränkung. Spieler wurden grundsätzlich erst nach ihrem 17. Geburtstag in FIFA und nun FC integriert. Unabhängig davon, wie groß sie schon mit 15 oder 16 Jahren bei den Profis aufgespielt hatten. Im Rahmen des Kader-Updates für den EM-Modus hat der Entwickler nun mit seiner eigenen Regel gebrochen - für Lamine Yamal.

Das Barcelona-Juwel steht der Realität entsprechend im virtuellen spanischen Aufgebot. Dabei wird Yamal erst am 13. Juli - dem Tag vor dem EM-Finale - 17 Jahre alt. Einen Facescan hat der Flügelstürmer allerdings noch nicht erhalten, sein digitales Erscheinungsbild fällt vorerst generisch aus. Dafür steigt Yamal direkt mit 76 Punkten als Overall-Rating ein - dazu 82 Zähler für Tempo und 81 für Dribbling.

In Anstoß- und Karrieremodus ist Yamal derzeit weder für Spanien noch Barcelona zu spielen, das dürfte sich nach seinem 17. Geburtstag ändern. Der Rechtsaußen hat bereits 51 Pflichtspiele für die Katalanen absolviert, in denen ihm sieben Treffer und zehn Vorlagen gelangen. Im Trikot der Furia Roja lief er bislang sieben Mal auf, zwei Tore konnte er dabei erzielen. Yamal ist ein Präzedenzfall der FIFA- respektive FC-Integration - selbst Youssoufa Moukoko musste warten.

BVB-Kapitän noch nicht im EM-Modus

Generell sind alle EM-Kader des EURO-Modus mit dem jüngsten Update authentisch angepasst worden. Nico Schlotterbeck und Maximilian Beier wurden der deutschen Nationalmannschaft hinzugefügt. Die englischen Shootingstars Cole Palmer, Kobbie Mainoo und Adam Wharton stehen im Aufgebot der Three Lions. Dafür sind etwa Jack Grealish und James Maddison nach ihren realen Ausbootungen auch in FC 24 aus dem englischen EM-Kader entfernt worden.

Selbiges gilt für die verletzten David Alaba bei Österreich, Gavi bei Spanien, Lucas Hernandez bei Frankreich und Giorgio Scalvini bei Italien. Sogar Frenkie de Jong, dessen EM-Aus erst am Montag bekannt wurde, ist nicht mehr in der virtuellen niederländischen Auswahl - dafür Nachrücker Ian Maatsen vom BVB. Die Inklusion von nachnominierten Dortmundern hat allerdings nicht immer funktioniert: Emre Can fehlt im deutschen EURO-Kader noch.

Allerdings war dessen Berufung anstelle des erkrankten Aleksandar Pavlovic erst am Mittwoch verkündet worden - keine zehn Stunden vor dem EM-Update. Ob EA SPORTS darauf und auf mögliche weitere Ausfälle und Nachnominierungen noch reagieren wird, ist nicht bekannt. Doch selbst wenn es zum EURO-Start bei dieser Ungenauigkeit bleiben sollte, hat der Entwickler die Authentizität und Immersion im Vergleich zu den anfänglichen Fantasie-Kadern doch enorm gesteigert.