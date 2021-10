Upamecanos eindrucksvolle Reaktion

Lucas Hernandez ließ sich beim 5:2-Sieg bei Union Berlin angeschlagen auswechseln, der beim 0:5 im Pokal gegen Gladbach arg schwache und fehlerhafte Dayot Upamecano ersetzte ihn und überzeugte. Mit Tanguy Nianzou blieb für einen weiteren Innenverteidiger erneut die unbefriedigende Zuschauerrolle.

Die Wechsel in der Startelf gegenüber dem Pokal-Debakel hatten nichts mit Leistung zu tun oder sollten schon gar nicht als Denkzettel verstanden werden. Dies hatte Cheftrainer Julian Nagelsmann bereits am Freitag in der Pressekonferenz aus seiner häuslichen Quarantäne betont, sein Assistent Dino Toppmöller tat dies nach dem 5:2-Sieg ebenfalls. Für die Innenverteidigung bedeutete dies: Niklas Süle war nach seiner Jokerrolle in Gladbach wieder fest eingeplant, Dayot Upamecano erhielt stattdessen eine Pause. Diese endete nach 67 Minuten, als der angeschlagene Hernandez das Feld verließ. Für die restliche Spielzeit sahen die Zuschauer wieder den starken Neuzugang, der Konstanz bislang vermissen lässt. Mit einem tollen Solo bereitete Upamecano das 5:2 von Thomas Müller vor, sein vierter Assist in den vergangenen drei Bundesligapartien und wahrlich eine starke Quote für einen Abwehrspieler. "Für Upa war es wichtig, dass er die ersten Zweikämpfe gewinnt, das hat er getan und sehr gut gemacht", sagte Toppmöller und lobte: "Das Tor hat er wie ein Offensivspieler, wie ein Zehner vorbereitet." Generell gelt: "Wir haben am Mittwoch nicht den Stab über ihn gebrochen und werden ihn jetzt nicht in den Himmel loben."

Wahrscheinlich wird der Franzose am Dienstag gegen Benfica Lissabon in die Startelf zurückkehren, vermutlich an der Seite Süles. Dieses Mal bietet sich der angeschlagene Hernandez für eine Startelf-Pause an.

Nianzous zu hohe Fehlerquote im Training

Ein deutliches Zeichen war die Einwechslung Upamecanos beim Stand von 4:2 auch an Tanguy Nianzou. Mit der Führung im Rücken hätte das Trainerteam auch den 19-jährigen Franzosen bringen können. Seine Nichtberücksichtigung zeigt, dass das Vertrauen in das Talent derzeit arg gering ist, nur drei Bundesligaeinsätze stehen in dieser Saison in seiner Statistik, keiner länger als 45 Minuten. "Tanguy ist ein großes Talent mit viel Potenzial. Ich halte viel von ihm und bin mir bewusst, dass er keinen leichten Stand hat. Wir werden mit ihm arbeiten, damit er eine wirkliche Alternative sein kann", sagte Nagelsmann am Freitag und erklärte ausführlich, warum Nianzou dies aktuell nicht ist: "Er muss seine Fehlerquote in den Trainingsspielen runtersetzen. Es geht um maximale Seriosität und einen guten Mittelweg, dabei seinen Mut nicht zu verlieren. Das braucht Zeit und Entwicklung." Als fußballerisch guter Innenverteidiger traue sich Nianzou viel zu, das sei aber nicht immer gut, was ab und zu Fehlern führe, die in diesem Alter normal seien. Bei einem Offensivspieler hätten diese Fehler jedoch nicht die Tragweiter wie bei Torhütern oder Abwehrspielern. Diese negative Erfahrung musste zuletzt auch Upamecano machen, der vier Jahre älter als Nianzou ist und als Stareinkauf über ein anderes Standing verfügt. Warum Toppmöller mit seiner Wahl bei dieser Auswechslung richtig lag, bewies Upamecano eindrucksvoll.