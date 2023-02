Upamecano zur Behandlung in Konstanz - Choupo-Moting "hat nicht so gut geschlafen"

Beim Training des FC Bayern fehlten am Freitag einige Profis. Julian Nagelsmann gab später ein Update.

Nach dem befreienden 4:0-Pokalsieg in Mainz geht es für den FC Bayern am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker und DAZN) in Wolfsburg darum, auch in der Liga im Jahr 2023 den ersten Dreier einzufahren.

Mit welchem Personal Trainer Julian Nagelsmann die schwierige Aufgabe bei Ex-Bayern-Coach Niko Kovac angehen kann, ist zwei Tage vorher noch relativ offen.

Dayot Upamecano befand sich am Freitag wegen dauerhafter "Wehwehchen" (Nagelsmann) zur Behandlung bei einem Physiotherapeuten in Konstanz. Dort soll dem Franzosen "die Statik wieder eingestellt", der Zeh sowie die Adduktoren angeschaut werden. "Er hat heute nicht viel verpasst im Training, deshalb haben wir gesagt, er soll da hinfahren."

Am Samstag wird Upamecano genau wie Eric Maxim Choupo-Moting zurückerwartet. Der Angreifer musste am Freitag ebenfalls aussetzen, nachdem er in der Nacht zuvor laut Nagelsmann "nicht so gut geschlafen hat". Ein Magen-Darm-Infekt verhindert - Stand jetzt - den Einsatz am Wochenende jedoch nicht.

Ob Ähnliches über Ryan Gravenberch gesagt werden kann? Der Niederländer zog sich nach seiner Einwechslung am Mittwoch eine Prellung im Knie zu und muss beobachtet werden. Bei ihm fällt die Entscheidung ebenfalls erst am Samstag. "Das ist ein Schmerzthema", erklärte Nagelsmann.

Definitiv ausfallen wird Josip Stanisic wegen Problemen an der Sehne im Sprunggelenk. Für das Eigengewächs, das zuletzt in der Liga gegen Frankfurt (1:1) anstelle von Benjamin Pavard rechts hinten begonnen hatte, steht nun ohnehin Last-Minute-Neuzugang Joao Cancelo zur Verfügung.