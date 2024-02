Upamecano erneut rassistisch beleidigt

Dayot Upamecano patzte bei Bayerns Niederlage in Rom entscheidend - und war danach zum wiederholten Male Ziel rassistischer Anfeindungen im Netz.

Erneut ist Dayot Upamecano nach einem Champions-League-Spiel des FC Bayern in den sozialen Medien rassistisch beleidigt worden. Der 25 Jahre alte Innenverteidiger hatte am Mittwochabend nach einem "wilden" (O-Ton Trainer Thomas Tuchel) Einsteigen im eigenen Strafraum die Rote Karte gesehen und einen Foulelfmeter verschuldet, den Lazio Rom zum 1:0-Sieg im Achtelfinalhinspiel nutzte. Was er danach im Netz erlebte, war so traurig wie erwartbar.

"Die rassistischen Kommentare auf Social Media gegen Dayot Upamecano sind absolut verabscheuenswert", teilte der FC Bayern noch in der Nacht mit deutlichen Worten auf der Plattform X mit. Man verurteile diese "aufs Schärfste". "Wer solche Kommentare absetzt, ist kein Fan unseres Vereins. Wir stehen hinter dir, Upa!"

Dreesen: "Das lassen wir uns nicht gefallen"

Auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen nannte die rassistischen Anfeindungen gegen Upamecano auf seiner Bankettrede "ekelhaft" und betonte: "Diese Art von rassistischem Mob, das ist nicht unsere Welt. Das ist nicht der FC Bayern. Das ist was, das wir uns nicht gefallen lassen."

Für Upamecano ist es bei weitem keine neue Erfahrung. Erst vor knapp einem Jahr hatte er nach einer schwachen Leistung (kicker-Note 5,5) bei der 0:3-Niederlage im Champions-League-Viertelfinalhinspiel beim späteren Gewinner Manchester City folgenschwer gepatzt und anschließend Ähnliches erlebt. Auch damals hatte der FC Bayern ihm umgehend Rückendeckung zugesichert und die rassistischen Kommentare "aufs Schärfste" verurteilt.

Wegen seiner Roten Karte wird Upamecano, der bereits am vergangenen Samstag im Topspiel bei Bayer Leverkusen einen schwachen Tag erlebte (0:3, kicker-Note 5), dem FC Bayern womöglich nicht nur im Rückspiel gegen Lazio am 5. März (21 Uhr, LIVE! bei kicker) in München fehlen, sondern auch noch danach - entweder in einem dann folgenden Viertelfinale oder zu Beginn der nächsten Champions-League-Saison.