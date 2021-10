Upamecano: Erinnerungen an den jungen Boateng

42,5 Millionen Euro überwies der FC Bayern vor der Saison an RB Leipzig für Dayot Upamecano. Bislang wechseln sich beim Innenverteidiger starke Auftritte mit groben Patzern ab. Beim 1:2 gegen Eintracht Frankfurt erwischte der Franzose einen schwarzen Tag.

In eine detaillierte Einzelkritik wollte Julian Nagelsmann nach der ersten Niederlage als Bayern-Trainer nicht gehen. Er verwies auf die guten Leistungen Upamecanos zuletzt, und überhaupt: "Die ganze Kette hat es schon besser gemacht, sie waren nicht so griffig." Dabei begann der Nationalspieler am Sonntag gut, wirkte stabil und abgeklärt. Doch beim Ausgleich nach einer Kostic-Ecke stand er nicht eng genug bei Torschütze Martin Hinteregger. Kurz vor dem Halbzeitpfiff verlor er an der Torauslinie den Ball an Kostic, höchste Gefahr für das FCB-Tor. Zu schlechter Letzt hatte Upamecano auch seine Aktien am zweiten Gegentreffer.

Gute Szenen und grobe Fehler wechseln sich ab. Schon beim Saisonauftakt in Mönchengladbach (1:1) agierte Upamecano arg fehlerhaft. Sowohl damals als auch gegen die Eintracht erhielt er die kicker-Note 5, das erklärt seinen mäßigen Notenschnitt von 3,83 in der Bundesliga. Bei aller berechtigten Kritik sollte man nicht vergessen, dass Upamecano Ende Oktober gerade einmal 23 Jahre jung wird, seine Entwicklung bei allen Weltklasse-Anlagen also nicht abgeschlossen sein kann.

In gewisser Weise erinnert er an den jungen Jerome Boateng, als dieser 2011 zu Bayern wechselte und anfangs durch ungestüme Aktionen und Stellungsfehler auffiel. Das Ende ist bekannt: Boateng wurde zu einem der weltbesten Spieler auf seiner Position, Weltmeister und zweimaliger Triple-Sieger.

Wohin Upamecanos Karriere führen wird, bleibt einstweilen offen, unbestritten ist sein Potenzial. Seine beste Leistung im Bayern-Trikot zeigte er beim 3:0 beim FC Barcelona in der Champions League (kicker-Note 1,5). Dieses Niveau konstant zu zeigen, muss Upamecanos Anspruch sein.