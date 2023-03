"Unzureichend": Real stellt sich bei Aufarbeitung des CL-Finals gegen die UEFA

Der amtierende Champions-League-Sieger Real Madrid hat nach den Vorfällen beim Finale 2022 einen Vorschlag der UEFA als unzureichend bezeichnet. Die Auf- und Nachbearbeitung der damaligen Zustände geht somit weiter.

Das Champions-League-Finale 2022 ist nach Vorfällen rund ums Stade de France in Saint-Denis verspätet gestartet. IMAGO/Action Plus

In Gänze aufgearbeitet ist das Champions-League-Finale aus 2022 zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid (0:1) vom 24. Mai 2022 noch immer nicht. Dabei hatte es nach den Vorfällen rund ums Stade de France in Saint-Denis bei Paris, als die hiesigen Polizeikräfte unter anderem Pfefferspray eingesetzt hatten und das Endspiel letztlich verspätet gestartet war, auch Einsicht vonseiten der UEFA gegeben.

So hatte die Europäische Fußball-Union etwa eine unabhängige Untersuchung veranlasst, sich in diesem Zuge bei zahlreich betroffenen Zuschauern entschuldigt und im Anschluss 19.618 Fans des FC Liverpool die Ticketpreise erstattet. Die Kosten werden hierbei auf rund 3,4 Millionen Euro geschätzt.

Die Reds selbst hatten sich in Folge des UEFA-Reports derweil bestätigt gesehen. In einer ausführlichen Stellungnahme begrüßte der LFC den Bericht, "in dem die Liverpooler Fans voll und ganz entlastet werden, während die UEFA die Hauptverantwortung für organisatorische Mängel, fehlende Gesamtkontrolle oder Aufsicht über die Sicherheit, schlechte Planung und fehlende Notfallpläne trägt".

Real richtet sich direkt an die UEFA

Doch wie bereits Liverpool hier Mitte Februar zugleich mitgeteilt hatte, dass das noch nicht das Ende sei und gewünscht werde, dass die UEFA die 21 vom Untersuchungsausschuss formulierten Empfehlungen "in die Tat umsetzt", so zog nun auch Real Madrid nach.

Genauer: Die Königlichen nehmen die UEFA voll in die Pflicht. So heißt es in dem Statement vom Donnerstag etwa: Der von einem unabhängigen Gremium erstellte Bericht "macht die UEFA für die willkürliche Wahl des Austragungsortes (Saint-Denis war damals kurzfristig nach Ausbruch des Angriffskrieges von Russland auf die Ukraine als Ersatz für Sankt Petersburg auserkoren worden; Anm. d. Red.) und für die Organisation des Endspiels selbst verantwortlich, deren schwerwiegende Mängel die Sicherheit und körperliche Unversehrtheit der Fans, die das Spiel besuchten, gefährdeten. Viele von ihnen wurden Opfer von Diebstahl von Tickets und persönlichen Gegenständen wie Taschen, Telefonen und Brieftaschen. Und was noch schlimmer ist: Einige dieser Fans erlitten körperliche Angriffe, die medizinische Versorgung und Krankenhausaufenthalte erforderten."

Real nimmt am UEFA-Entschädigungsverfahren nicht teil

Die Madrilenen beziehen sich in der Stellungnahme vor allem auf den vergangenen Dienstag, als die Ticket-Entschädigung publik gemacht wurde. Via eines "speziellen Rückerstattungssystems" kann die Entschädigung von Betroffenen in Anspruch genommen werden - zu wenig und zu kompliziert für Real, was auch die englischen Fan-Organisationen Spirit of Shankly und die Liverpool Disabled Supporters Association beobachten wollen und darüber in Abstimmung mit dem FC Liverpool informieren werden.

"Unser Verein", so heißt es im Real-Statement weiter, "hält den UEFA-Vorschlag für unzureichend, der [...] ausschließlich aus der Rückerstattung des Ticketpreises besteht, was an die Erfüllung einer Reihe von Anforderungen geknüpft ist, darunter der Nachweis der Zugangszeit zum Stadion".

Die Realität ist, dass alle Fans darunter gelitten haben. Real Madrid

Und weiter: "Der Inhalt des Berichts, der von der UEFA selbst angefordert wurde, hebt hervor, dass alle Fans, die das Endspiel besuchten, Opfer der mangelhaften Organisation (von Seiten der Verantwortlichen rund um die UEFA; Anm. d. Red.) waren und ihre Sicherheit und körperliche Unversehrtheit gefährdet sahen. Abgesehen davon, dass sie das Stadion nicht betreten konnten, was in jedem Fall auf das außergewöhnliche Verhalten der Fans der beiden Vereine zurückzuführen war, ist die Realität, dass alle Fans darunter gelitten haben." Auch, weil "unzumutbare Gegebenheiten beim Betreten und Verlassen des Stadions sowie zusätzliche Schäden wie Diebstahl, Übergriffe und Bedrohungen vorgefallen waren".

Deswegen entzieht sich Real Madrid dem am Dienstag von der UEFA verbreiteten Angebot zur Entschädigung: Der spanische Verein nimmt am Entschädigungsverfahren nicht teil - und fordert stattdessen eine "Korrektur" beziehungsweise eine bessere Lösung. Bei Fragen von betroffenen Real-Anhängern stehe der Klub außerdem mit Hilfe parat - ein entsprechender Dienst solle eingerichtet werden.

Dem gegenüber steht die Aussage von UEFA-Generalsekretär Theodore Theodoridis: "Wir haben eine große Zahl öffentlicher und privater Meinungen berücksichtigt und glauben, dass wir ein umfassendes und faires System (für die Rückerstatttung; Anm. d. Red.) entwickelt haben."