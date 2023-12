Unzufriedener Stanisic: "Es wäre eine Lüge zu sagen, es ist alles perfekt"

Die vergangenen sieben Tage waren für Josip Stanisic die bislang besten im Bayer-Trikot. Doch trotz jüngst dreier Torvorlagen in zwei Einsätzen, ist die Leihgabe des FC Bayern München mit seiner Situation in Leverkusen unzufrieden.

Die Tendenz ist steigend. Wenn auch nicht steil, so geht es für Josip Stanisic bei Bayer 04 aber zumindest leicht bergauf. Nachdem der kroatische Nationalspieler lange Zeit keine Akzente setzte oder setzen konnte, hinterließ der rechte (Innen-)Verteidiger nun innerhalb von sieben Tagen ein paar deutlichere Spuren.

So bereitete der 23-Jährige am Mittwoch beim 3:1-Sieg im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn die Führung durch Victor Boniface mit einer maßgenauen Flanke aus dem Halbfeld vor, nachdem er am Donnerstag der Vorwoche beim 2:0-Sieg beim BK Häcken in der Europa League beide Tore mit präzisen Hereingaben aufgelegt hatte.

Einsatzzeit in Leverkusen hält sich in Grenzen - zumindest in der Liga

Drei Vorlagen in einer Woche? "Das bin ich auch so von mir nicht gewohnt", erklärte der Rechtsfuß grinsend zu seiner persönlichen Scorer-Flut, "aber man entwickelt sich ja immer weiter." Dafür ließ er sich auch vom FC Bayern München im Sommer nach Leverkusen ausleihen, um regelmäßig Spielpraxis zu bekommen.

Doch genau daran hakt es. Stanisic, so könnte man angesichts der personellen Engpässe in der Münchner Abwehr meinen, hätte in dieser Saison bei den Bayern wohl mehr Einsatzzeit erhalten als bislang in Leverkusen. So ist er nur in den Pokalwettbewerben regelmäßig in der Startformation gefragt. In der Liga, in der Xabi Alonso bislang seine beste Elf brachte, durfte er nur einmal (beim 2:1 in Wolfsburg) beginnen.

"Ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen"

Eine Bilanz, die ihn nicht zufriedenstellt. "Es könnte natürlich für mich persönlich auch besser laufen. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, es ist alles perfekt", erklärte der Kroate offen nach dem Pokalspiel, "aber ich bin hier, um der Mannschaft zu helfen. Es ist, wie es ist."

Stanisic kämpft wie viele andere potenzielle Stammspieler, die hinter Xabi Alonsos Bundesliga-Standardelf stehen, mit seiner Situation. Wie beispielsweise auch Robert Andrich oder Amine Adli, die aufgrund der Topform der Stammkräfte bestenfalls als Joker zum Zuge kommen.

Starke Konkurrenz in der Abwehr

Der innen und außen einsetzbare Verteidiger, der erst Mitte August verpflichtet wurde, analysiert dies nüchtern. "Ich bin später zur Mannschaft dazugekommen, war gegen die Bayern (am 4. Spieltag, Anm. d. Red.) leider auch krank, und Odi hat es bis dahin auch überragend gemacht - und macht es auch weiter überragend", sagt er mit Blick auf seinen direkten Konkurrenten, den überragend spielenden Odilon Kossounou.

Der Ivorer ist derzeit schlicht und einfach nicht zu verdrängen. Zumal Stanisic auch seine eigenen Leistungen noch stabiler gestalten muss. So leistete sich der Verteidiger gegen Paderborn vor und nach der Pause je einen Fehler, nach dem es gefährlich wurde, und sah auch in der Entstehung des Anschlusstreffers nicht gut aus, als ihm Sirlord Conteh beim Doppelpass mit Sebastian Klaas im Rücken entwischte.

Afrika-Cup als Chance?

Stanisic ist bewusst, dass er kämpfen muss. "Natürlich bleibe ich weiter dran und versuche, wenn ich spiele, mein Bestes zu geben. Es hilft auch nichts, schlechte Stimmung in die Mannschaft zu bringen", sagt der Abwehrspieler, der während des Afrika-Cups (13. Januar bis 11. Februar) auf deutlich mehr Bundesligaeinsätze als seine bisherigen fünf hoffen darf.

Die schlechte Stimmung behält er somit bei sich. Dass es die gibt, verheimlicht er nicht. "Natürlich gibt es ein paar Tage, an denen ich mal schlechter drauf bin", gibt Stanisic zu, "aber das liegt einfach an meiner Natur: Ich bin einfach jemand, der immer spielen will." Darauf muss er auch bei Bayer 04 zumindest vorerst weiterhin warten.