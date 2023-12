Unzufriedener Hincapie: Warum ein Winterwechsel kein Thema ist

Vergangene Saison war er ein Leistungsträger. Doch in dieser Spielzeit hat Piero Hincapie bei Bayer 04 keinen Stammplatz mehr. Ein Winterwechsel des Verteidigers ist aber aus mehreren Gründen kein Thema.

Beim 5:1-Sieg über Molde FK spielte er zum fünften Mal in dieser Saison in der Europa League über 90 Minuten. Doch ein Stammspieler ist Piero Hincapie bei Bayer 04 nur in den Pokalwettbewerben. In der Bundesliga ist der Abwehrspieler meistens außen vor, stand nur zweimal in der Startelf, als Edmond Tapsoba verletzt ausfiel.

Dass der ecuadorianische WM-Teilnehmer, der vergangene Saison noch zu den Leistungsträgern bei Bayer 04 gehörte, im Juni aber durch einen Mittelfußbruch einen entscheidenden Rückschlag im Kampf um die Plätze erlitt, mit seinem Status nicht zufrieden ist, ist klar.

Zumal er, wie auch in den ersten 59 Minuten gegen Molde, oft als linker Schienenspieler eingesetzt wird. Eine Position, die Hincapie nur bedingt liegt, da er am stärksten im Abwehrzentrum zur Geltung kommt und auch als linker Verteidiger einer Viererkette besser geeignet ist.

Afrika-Cup als Verhinderungsgrund

In der Form der Vorsaison präsentierte sich Hincapie in der Rolle des Job-Hoppers bislang noch nicht. Auch gegen Molde blieb er als Schienenspieler offensiv relativ wirkungslos, leistete sich später als Innenverteidiger einen Stellungsfehler beim Ehrentreffer der Gäste.

Folglich verwundert es nicht, dass sich Wechselgerüchte um seine Person spinnen. So berichtete der ecuadorianische TV-Sender "DSports", dass Hincapie über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 70 Millionen Euro in seinem bis 2027 laufenden Vertrag verfüge. Zudem nannte der Sender mit dem FC Liverpool, Newcastle United, der AC Milan und der AS Rom einige mögliche Interessenten.

Für den Winter ist ein Wechsel des Abwehrspielers aber definitiv kein Thema. Zum einen, weil Bayer aufgrund des Afrika-Cups wohl mit Tapsoba und Odilon Kossounou bereits auf zwei Innenverteidiger verzichten muss und deshalb einem Wechsel ohnehin nicht zustimmen würde.

Zum anderen, weil Hincapie ab Januar gerade aufgrund dieser Konstellation ohnehin mehr Einsatzzeit auf seiner besten Position, im Abwehrzentrum, winken. Und weil er die Saison mit Bayer 04 durchziehen möchte, in der sich dem Klub Titelchancen wie seit 2002 nicht bieten.

Keine Klausel, keine konkrete Anfrage

Darüber hinaus gibt es aktuell für Hincapie keine konkreten Anfragen. Auch wenn der 21-Jährige nicht erst seit dem Sommer von Klubs aus Spanien, Italien und England genau beobachtet wird und der FC Liverpool im Sommer Interesse zeigte.

Die kolportierte Ausstiegsklausel existiert nicht, heißt es. Wäre sie bei einer Höhe von 70 Millionen Euro doch auch nur bedingt hilfreich für den Spieler. Dennoch dürfte es im Sommer 2024 - wie schon in diesem Jahr - Bewegung geben, was konkrete Angebote für Hincapie betrifft. Die dann auch auf Gegenliebe stoßen würden, vor allem wenn sich seine Rolle unter Trainer Xabi Alonso bis dahin nicht grundlegend verändert.