Unwürdiges Ende: Ausschreitungen in Kaiserslautern nach Spielende

Das Saisonfinale ging in Kaiserslautern nicht nur mit einer 0:3-Niederlage sportlich in die Hose, sondern auch abseits des Platzes sorgten Ausschreitungen in der Stadt für negative Schlagzeilen.

Die gute Stimmung in Kaiserslautern kippte erst nach dem Abpfiff. IMAGO/Werner Schmitt