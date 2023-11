Unwiderstehlicher James macht Brooks lächerlich - Mavs verlieren wieder

LeBron James hat der kleinen Dauerfehde mit Dillon Brooks ein weiteres Kapitel zugefügt. Dennis Schröder und die Toronto Raptors haben einen Pflichtsieg eingefahren, während die Mavs und Nuggets in einer Mini-Krise stecken. Und die Wagner-Brüder sind weiter in Topform. Die NBA am Montagmorgen.

Die L.A. Lakers haben einen knappen 105:104-Sieg gegen die Houston Rockets eingefahren. Alles in den Schatten stellte dabei LeBron James: Der 38-Jährige verbuchte 37 Punkte und verwandelte 1,9 Sekunden vor Schluss auch den entscheidenden Freiwurf. Außerdem setzte der Superstar die Fehde mit Dillon Brooks fort. Der Kanadier hatte sich während der Play-offs der Vorsaison öffentlich abfällig über James geäußert, was in den folgenden Spielen intensive Duelle zur Folge hatte - auch mit unlauteren Mitteln. Auch diesmal kam es wieder zu einem kleinen Scharmützel: Nachdem James einen Hook-shot über Brooks vorbei ins den Korb geschickt hatte, jubelte er demonstrativ mit der Lakers-Bank und hielt seine flache Hand knapp über den Boden - soll heißen: Brooks sei zu klein. Eine Geste, die seine Mitspieler - allen voran Anthony Davis - lachend nachahmten.

Franz und Moritz Wagner präsentieren sich derweil weiter in guter Form. Die Weltmeister-Brüder steuerten zusammengenommen 35 Punkte beim 128:116-Sieg ihrer Orlando Magic gegen die Indiana Pacers bei, deren Topmann Tyrese Halliburton mit zwölf Punkten und nur drei Assists deutlich unter den Werten der bisherigen Saison blieb. Mann des Abends war Paolo Banchero mit 24 Zählern.

Mavs verlieren wieder - Torontos Pflichtsieg

Einen Pflichtsieg holte Dennis Schröder mit den Toronto Raptors. Gegen die Detroit Pistons hieß es am Ende überaus deutlich 142:113 für die Kanadier, die damit nach zuletzt zwei Niederlagen wieder gewonnen haben. Die Dallas Mavericks kassierten hingegen einen weiteren Dämpfer. In eigener Halle unterlagen Luka Doncic und Co. den Sacramento Kings 113:129, wie schon am Vorabend gegen die Milwaukee Bucks ging den Texaner gegen Ende die Luft aus. Der Slowene legte 25 Punkte und zehn Rebounds auf, konnte damit aber auch nicht verhindern, dass die Mavs nun drei der vergangenen vier Spiele verloren haben. Maxi Kleber fehlte weiterhin wegen einer Verletzung am Zeh.

Das Schicksal der Mavs teilen aktuell die Denver Nuggets, die bei den Cleveland Cavaliers ebenfalls die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Partien kassierten. Nikola Jokic kam auf durchwachsene 18 Zähler.