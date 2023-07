Unwiderstehlich: Pedersen schlägt Philipsen in langem Sprint

Lange wurde die 8. Etappe von einem Ausreißer-Trio bestimmt - am Ende kam es aber wieder einmal zu einem Massensprint. Diesmal gewann aber nicht Jasper Philipsen, sondern Mads Pedersen, der einen langen Sprint bis zur Ziellinie durchzog. Bitter endete die Tour für Mark Cavendish.

Ex-Weltmeister Mads Pedersen hat die achte Etappe der Tour de France gewonnen und die Siegesserie von Jasper Philipsen beendet. Im anspruchsvollen Sprintfinale in Limoges setzte sich der Däne am Samstag vor dem dreimaligen Etappensieger aus Belgien und dessen Landsmann Wout van Aert in einem langen Schlussspurt durch. Phil Bauhaus spielte an seinem 29. Geburtstag an der steilen Schlussrampe keine Rolle.

Im Gesamtklassement gab es an der Spitze erwartungsgemäß keine Veränderungen. Titelverteidiger Jonas Vingegaard wird als Führender durch das Zentralmassiv fahren, sein Vorsprung vor Tadej Pogacar beträgt 25 Sekunden. Das deutsche Bora-Team ist mit Kapitän Jai Hindley als Dritter aktuell auf dem Podium. Der Australier hat 1:34 Minuten Rückstand auf Vingegaard.

Vor dem ersten Ruhetag ist noch einmal Spektakel angesagt. Am Sonntag wird erstmals seit 35 Jahren wieder der legendäre Puy de Dôme erklommen, damals belegte Rolf Gölz den zweiten Platz hinter dem Dänen Johnny Weitz. Dessen Landsmann Vingegaard wird versuchen, Pogacar zu distanzieren. Die Gelegenheit dazu bieten vor allem die letzten 4,5 Kilometer mit einer durchschnittlichen Steigung von zwölf Prozent.

Cavendish muss Tour nach Sturz beenden

Im Sprintfinale hätte auch gerne Mark Cavendish mitgemischt und um seinen 35. Etappensieg gekämpft. Statt des alleinigen Rekords musste der 38-Jährige die Tour aber nach einem Sturz verlassen.

8. Etappe Libourne/Frankreich - Limoges/Frankreich (200,70 km)

1. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 4:12:26 Std.; 2. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck + 0 Sek.; 3. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma; 4. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla; 5. Nils Eekhoff (Niederlande) - Team DSM - firmenich; 6. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis; 7. Jasper De Buyst (Belgien) - Lotto Dstny; 8. Rasmus Fossum Tiller (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team; 9. Corbin Strong (Neuseeland) - Israel-Premier Tech; 10. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates ... 37. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe; 70. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 1:05 Min.; 77. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 1:15; 87. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 1:58; 91. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 2:13; 120. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 6:22; 141. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 6:38

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 8. Etappe:

1. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 34:09:38 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 25 Sek.; 3. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 1:34 Min.; 4. Carlos Rodriguez Cano (Spanien) - Ineos Grenadiers + 3:30; 5. Adam Yates (Großbritannien) - UAE Team Emirates + 3:40; 6. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 4:01; 7. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 4:03; 8. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM - firmenich + 4:43; 9. Thomas Pidcock (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 10. Sepp Kuss (USA) - Jumbo-Visma + 5:28; ... 13. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 6:32; 68. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty + 58:03; 73. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 1:00:43 Std.; 102. Nils Politt (Hürth) - Bora-hansgrohe + 1:20:36; 104. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 1:21:35; 150. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 1:43:19; 165. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 1:51:43

Bergwertung, Stand nach der 8. Etappe:

1. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost 36 Pkt.; 2. Felix Gall (Österreich) - AG2R Citroën Team 28; 3. Tobias Halland Johannessen (Norwegen) - Uno-X Pro Cycling Team 26; 4. Ruben Guerreiro (Portugal) - Movistar Team 22; 5. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 19; 6. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe 19; 7. Giulio Ciccone (Italien) - Lidl-Trek 19; 8. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma 18; 9. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 15; 10. Daniel Felipe Martinez Poveda (Kolumbien) - Ineos Grenadiers 15; 11. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe 14; ... 20. Georg Zimmermann (Neusäß) - Intermarché-Circus-Wanty 3

Sprintwertung, Stand nach der 8. Etappe:

1. Jasper Philipsen (Belgien) - Alpecin-Deceuninck 258 Pkt.; 2. Bryan Coquard (Frankreich) - Cofidis 149; 3. Mads Pedersen (Dänemark) - Lidl-Trek 143; 4. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma 112; 5. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 81; 6. Victor Lafay (Frankreich) - Cofidis 80; 7. Jordi Meeus (Belgien) - Bora-hansgrohe 80; 8. Biniam Girmay Hailu (Eritrea) - Intermarché-Circus-Wanty 77; 9. Caleb Ewan (Australien) - Lotto Dstny 73; 10. Dylan Groenewegen (Niederlande) - Team Jayco AlUla 62; ... 28. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe 22; 53. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious 12; 70. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious 7

Teamwertung, Stand nach der 8. Etappe:

1. Jumbo-Visma (Niederlande) 102:40:03 Std.; 2. Ineos Grenadiers (Großbritannien) + 2:47 Min.; 3. Bahrain Victorious (Bahrain) + 10:42; 4. UAE Team Emirates (Vereinigte Arabische Emirate) + 11:38; 5. Groupama-FDJ (Frankreich) + 15:26; 6. AG2R Citroën Team (Frankreich) + 18:52; 7. Bora-hansgrohe (Deutschland) + 26:08; 8. Lidl-Trek (USA) + 36:07; 9. Movistar Team (Spanien) + 49:33; 10. Team Jayco AlUla (Australien) + 1:06:22 Std.; 11. Team DSM - firmenich (Deutschland) + 1:12:19