"Unvorstellbar": Die Finalissima ist Chiellinis letzter Akt

Italien trifft auf Argentinien, der Europameister auf den Südamerikameister. Ein besonderes Spiel - vor allem für Giorgio Chiellini.

Sein letztes Spiel für Juventus Turin hat Chiellini schon hinter sich, der letzte Akt mit der Squadra Azzurra steht dem kantigen Abwehrchef noch bevor. Bei der Finalissima 2022 (Mittwoch, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) geht die einzigartige Karriere des 37-Jährigen in Italiens Nationalelf zu Ende.

In Wembley, dort, wo Chiellini im Sommer 2021 mit Italien die Trophäe für den Europameister in den Abendhimmel strecken durfte. "Unvorstellbar" sei seine Karriere gewesen, so Chiellini vor seinem 117. und letztem Länderspiel.

"Ich habe mir den größten Traum erfüllt", meinte Chiellini auf seiner letzten Pressekonferenz als Nationalspieler vor dem Duell mit Argentinien und Lionel Messi. "Als Kind hätte ich nie daran denken, oder gar darauf hoffen können, so weit zu kommen."

Ich wollte immer auf hohem Niveau aufhören. Und das habe ich nun geschafft. Giorgio Chiellini

Ist er aber, auch wenn es im Trikot der Italiener zunächst nicht gut aussah. Die Squadra Azzurra schied bei Weltmeisterschaften 2010 und 2014 mit Chiellini jeweils in der Vorrunde aus, 2018 war Italien gar nicht erst dabei und 2022 fehlt der amtierende Europameister nach einem 0:1 gegen Nordmazedonien in den Play-offs erneut bei der WM. "Klar hätte ich meine Geschichte mit Weltmeisterschaften noch umschreiben wollen, leider hat das nicht geklappt", meinte Chiellini.

Mit dem Titel bei der EM hat er da zumindest für ein versöhnliches Ende gesorgt. "Ich glaube an Schicksal", so Chiellini, daher gab es die "notti magiche", die magischen Nächte der EM 2021. 2012 noch im Finale an Spanien gescheitert, durfte Chiellini nach einem 3:2 i.E. gegen England jubeln.

Und als Europameister nun die Finalissima 2022 gegen Argentinien bestreiten. "Ich wollte immer auf hohem Niveau aufhören", sagte Chiellini. "Und das habe ich nun geschafft."