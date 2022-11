"Unvorhergesehene Komplikationen": FM-23-Release auf PlayStation 5 verschoben

Das Debüt des Football Managers auf der PlayStation 5 muss verschoben werden. "Unvorhergesehene Komplikationen" führen dazu. Was Vorbesteller und interessierte Käufer dazu wissen müssen:

Am 8. November sollte der Football Manager erstmals auf Sonys Spielekonsole, der PlayStation 5, verfügbar sein. Aus diesem Debüt wird vorerst allerdings nichts. Wie Sports Interactive und SEGA bekannt gaben, kann Football Manager 23 Console nicht wie ursprünglich geplant live gehen. Grund dafür seien "unvorhergesehene Komplikationen, die während des Einreichungs- und Genehmigungsprozesses aufgetreten sind."

"Wir sind erschüttert über dieses Ergebnis, an dem wir mit unseren Partnern seit einigen Wochen unermüdlich gearbeitet haben, um eine Lösung zu finden. Die Entscheidung, das Spiel zu verschieben, ist uns besonders schwer gefallen, da wir ein großartiges Spiel zurückhalten müssen, an dem eine Reihe talentierter Mitarbeiter von SI seit geraumer Zeit sehr hart gearbeitet haben", erklärte Miles Jacobson, Studio Director von Sports Interactive: "Wir werden weiterhin alles in unserer Macht stehende tun, um dieses Spiel so schnell wie möglich in die Hände der PS5-Spieler zu bringen."

Nur PS5-Version aktuell betroffen - Vorbesteller erhalten Betrag zurück

Kunden, die das Spiel im PSN-Store vorbestellt haben, bekommen eine vollständige Rückerstattung - gemäß den Richtlinien von Sony. Davon betroffene Spieler müssen keine Schritte einleiten, um den Betrag zu erhalten.

Updates zur Angelegenheit rund um Release wollen Sports Interactive und SEGA zum nächstmöglichen Zeitpunkt verkünden. Alle anderen Versionen des FM 23 stehen nicht in Verzug - allerdings musste zuletzt die Beta-Version aus dem Microsoft Store offline genommen werden.