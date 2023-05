"Unverhältnismäßig und unfair": Baraja kritisiert Valencias Strafmaß

Die rassistischen Beleidigungen gegen Vinicius Junior der Fans des FC Valencia verurteilte Chefcoach Ruben Baraja scharf. Dennoch sah der Trainer seinen Klub ungerecht behandelt.

Die rassistischen Sprechchöre der Valencia-Fans gegen Vinicius Junior bei Reals 0:1-Niederlage am vergangenen Sonntag schlagen weiter Wellen. Jüngst hatte der spanische Fußballverband (RFEF) die Rote Karte, die der 22-Jährige nach einer Rudelbildung gesehen hatte, für nichtig erklärt sowie den FC Valencia mit einer Geldstrafe in Höhe von 45.000 Euro und teilweisem Fanausschluss bei fünf Heimspielen bestraft.

Fans und Verein "beschmiert"

Vor dem anstehenden Heimspiel des FC Valencia gegen RCD Mallorca äußerte sich nun Chefcoach Ruben Baraja auf der Pressekonferenz zu den aktuellen Entwicklungen. "Ich möchte etwas sagen, was mir sehr wichtig erscheint", eröffnete der 47-Jährige die Medienrunde. "Dann werde ich über nichts außer Fußball reden."

Baraja verurteilte die Vorfälle im Spiel gegen Real Madrid "als Trainer des FC Valencia und als Person". Dennoch sah der Trainer seinen Verein ungerecht behandelt und wohl zu pauschal als rassistisch betitelt : "Ich werde nicht zulassen, dass wir und die Fans des FC Valencia mit Titeln beschmiert werden, die uns nicht repräsentieren. Wie ein Spieler zu Recht gegen Beleidigungen ankämpft, und das unterstütze ich mit all meiner Kraft, kämpfen wir als Klub und Fangemeinschaft gegen solche an, die uns in den Tagen seit dem Spiel als etwas betitelt haben, was wir nicht sind."

Sanktionen "unverhältnismäßig"

Seinen Klub nahm der Trainer in Schutz, Valencia habe "unverzüglich gehandelt", sei mit der Situation dem geschriebenen Gesetz entsprechend umgegangen. Die Strafen des RFEF kritisierte Baraja als zu hart: "Die Sanktionen, die der Verein erhalten hat, erscheinen mir unverhältnismäßig und unfair." Bis zu zehn Arbeitstage hat der Tabellen-13. Zeit, um Einspruch zu erheben.