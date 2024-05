"Unvergessliche Momente erlebt": Europameisterin Wensing beendet ihre Karriere

Seit 2009 war Luisa Wensing kontinuierlich im deutschen Frauen-Fußball unterwegs. Nun beendet die 31-jährige Abwehrspielerin ihre Laufbahn - und nimmt einen großen Titel mit.

Auf 22 Länderspiele kommt Luisa Wensing, hat sogar ein Tor für Deutschland erzielt - am 22. August 2008 bei einem 5:1 gegen Russland. Ihr Karriere-Highlight erlebte die Abwehrspielerin auch im Dress des DFB, schließlich war sie im Jahr 2013 Teil des Teams von Bundestrainerin Silvia Neid und krönte sich mit ihren Kolleginnen am 28. Juli jenen Jahres durch ein 1:0 über Norwegen zum Europameister.

Wensing absolvierte beim damaligen Turnier in Schweden eine Partie.

"Nun ist es aber an der Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen"

Darüber hinaus gehörte die gebürtige Gocherin (Regierungsbezirk Düsseldorf) viele Jahre auch zum Inventar der Frauen-Bundesliga - ab 2009 spielte sie schließlich für den FCR 2001 Duisburg (bis 2012), den VfL Wolfsburg (2012 bis 2018), Werder Bremen (2018 bis 2020) und SC Freiburg (seit 2020). In diesem Sommer aber wird im Alter von 31 Jahren Schluss sein.

Nach 170 Spielen im deutschen Oberhaus (neun Tore), 17 Einsätzen in Liga zwei (kein Treffer) und neben ihren 22 Länderspielen auch 35 internationale Auftritte in der Champions League (zwei Tore) will sich Wensing zurückziehen, den Fußball in ihr aber bewahren.

"Ich bin stolz und dankbar für all das, was ich erreichen und erleben durfte. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und mit ihnen unvergessliche Momente erlebt, die ich gerne in Erinnerung behalte", sagte die Verteidigerin des Freiburger Sport-Clubs, die neben ihrem EM-Triumph auch weitere Titel auf Vereinsebene gewann. Darunter zweimal die Königsklasse, vier Meistertitel und sechs DFB-Pokalsiege. "Der Fußball wird immer ein großer Teil meines Lebens sein", sagte Wensing. "Nun ist es aber an der Zeit, einen neuen Weg einzuschlagen."