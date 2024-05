Unumgängliche OP: Kiels Johansson fällt im Sommer länger aus

Der THW Kiel wird in der Vorbereitung auf die neue Saison und womöglich auch zu deren Beginn auf Eric Johansson verzichten müssen. Der Schwede unterzieht sich einer unumgänglichen Operation am Knie.

Am Tag nach dem überdeutlichen 37:28-Heimsieg gegen Leipzig, mit dem sich der THW für die bittere Niederlage in Gummersbach rehabilitieren konnte, überbrachten die Kieler schlechte Nachrichten: Eric Johansson wird sich nach der Saison einem Eingriff am Knie unterziehen müssen.

THW-Mannschaftsarzt Dr. Frank Pries wird im Sommer einen Knochensporn an der Patellasehne entfernen, da dieser permanent die Kniescheibensehne reize und für "einen dauerhaften Schmerz" sorge. Nach der Operation wird der 23-jährige Rückraumspieler "bei optimalem Heilungsverlauf etwa acht bis zehn Wochen ausfallen".

Nach dem finalen Bundesliga-Auswärtsspiel bei der MT Melsungen am Sonntag (16.30 Uhr) hat der THW Kiel noch zwei weitere Partien zu absolvieren: Im Rahmen des Final Fours der Champions League trifft der deutsche Rekordmeister am 8. Juni auf den FC Barcelona - und bestreitet tags darauf entweder das Endspiel oder die Partie um Platz drei.

"Es hätten meine ersten Olympischen Spiele sein können"

Anschließend wird Johansson operiert. Eine Entscheidung, die dem schwedischen Nationalspieler nicht leicht fiel. Durch die anstehende Reha verpasst der beste Kieler Feldtorschüze in dieser Bundesliga-Saison (154 Treffer, 148 aus dem Spiel heraus) schließlich die Olympischen Spiele in Paris.

"Es tat natürlich weh, für Olympia absagen zu müssen", erklärt Johansson auf der THW-Website: "Es hätten meine ersten Olympischen Spiele sein können, und diese sind ein Highlight für jeden Sportler." Die Vernunft allerdings siegte. "Aber für meine weitere Karriere ist dieser Eingriff am Knie sehr wichtig. Ich möchte die Zeit nutzen, um mich bestmöglich von der Operation zu erholen. Denn nach der Reha möchte ich bereit sein, mit dem THW Kiel und der schwedischen Nationalmannschaft wieder anzugreifen", denkt Johansson voraus.

Im Sommer 2022 war Johansson vom norwegischen Erstligisten Elverum in den hohen Norden gewechselt. Seitdem gewann er mit dem THW 2022 sowie 2023 den DHB-Supercup und in der Saison 2022/23 die Deutsche Meisterschaft.