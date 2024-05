"Unumgängliche" Knöchel-OP: Schmidt verpasst Saisonabschluss

Trainer Frank Schmidt fehlt im letzten Heimspiel des 1. FC Heidenheim. Ein Eingriff am Knöchel setzt den 50-Jährigen außer Gefecht.

Grund für die Operation ist eine Verletzung, die Frank Schmidt noch in seiner Profi-Laufbahn erlitten hatte. "Zu meiner Zeit als aktiver Spieler bei Alemannia Aachen hatte ich einen Knöchelbruch, woraufhin sich über die Jahre eine fortschreitende Arthrose mit immer stärker werdenden Schmerzen und Einschränkungen entwickelt hat", wird der Coach des FCH auf der Vereinswebsite zitiert.

Schmidt schielt auf Vorbereitung

Eigentlich hatte Schmidt sich daher bereits im Vorjahr des Eingriffs unterziehen wollen, aber: "Durch unseren Aufstieg in die Bundesliga habe ich die OP damals verschoben." Nun ist die Prozedur jedoch nicht mehr hinauszuzögern. "Unumgänglich" sei die Maßnahme laut Schmidt, "damit ich bei unserem Vorbereitungsstart am 1. Juli wieder dabei sein kann und damit auch in Zukunft 'unkaputtbar' bleibe".

Rückendeckung erhält der letztjährige Zweitligameister von Holger Sanwald, dem Vorstandsvorsitzenden des Aufsteigers: "Wir unterstützen diese Entscheidung von Frank voll und ganz - seine Gesundheit steht natürlich an erster Stelle." Dass Schmidt "trotz großer Schmerzen" für "unseren gemeinsamen Erfolg auf die Zähne gebissen" hat und vorzeitig den Klassenerhalt feierte, rechne Sanwald ihm extrem hoch an.

Raab übernimmt

Vertreten wird Schmidt gegen den 1. FC Köln, der nach einem späten Comeback-Sieg gegen Union Berlin weiterhin um den Klassenerhalt kämpft, von Co-Trainer Bernhard Raab. Gemeinsam mit dem Trainerteam um Dieter Jarosch, Bernd Weng, Said Lakhal und Tobias Häußler soll er für einen runden Saisonabschluss der ersten Heidenheimer Bundesliga-Spielzeit sorgen.