"Unumgänglich": Schalke beendet Partnerschaft mit Ärmelsponsor sofort

Der FC Schalke 04 hat den Vertrag mit seinem bisherigen Ärmelpartner "hülsta" mit sofortiger Wirkung beendet. Überraschend kommt der Schritt nicht.

Erst in diesem Sommer war der bis 2026 gültige Vertrag mit Ärmelsponsor "hülsta" unterschrieben worden. Der lukrative Deal sollte dem FC Schalke satte zwei Millionen Euro jährlich einbringen. Doch bereits im Oktober zogen dunkle Wolken auf, weil "hülsta" Insolvenz anmeldete. Seit Mittwoch steht fest, dass das Vertragsverhältnis "mit sofortiger Wirkung" beendet wurde.

"Im Rahmen des Insolvenzverfahrens machte Königsblau von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch. Zuvor hatte der Insolvenzverwalter des Unternehmens aus Stadtlohn mitgeteilt, dass die hülsta AG & Co. KG als Vertragspartner kein Interesse an der Fortsetzung des Vertragsverhältnisses habe, solange sie sich im Insolvenzverfahren befindet", teilte Schalke in einem Statement mit: "Da nicht bekannt ist, wann dieses endet und somit weitere finanzielle Ausfälle nicht ausgeschlossen werden konnten, zog S04 nun einen Schlussstrich unter die Partnerschaft."

Keine leichte Entscheidung, wie Christina Rühl-Hamers, Mitglied des S04-Vorstands, offenlegt: "Wir bedauern diesen Schritt sehr, da die Unternehmensgruppe hülsta in den vergangenen Jahren ein zuverlässiger Partner von Schalke 04 war. Weil wir in dieser Saison keine Zahlungen durch den aktuellen Partner erhalten haben, ist dieser Schritt aus Sicht des Klubs zum jetzigen Zeitpunkt allerdings unumgänglich."

Werbemaßnahmen zuletzt schon reduziert

Schalke hatte bereits in den vergangenen Wochen die Werbemaßnahmen des nun ehemaligen Ärmelsponsors reduziert. "Nun werden sie mit sofortiger Wirkung eingestellt und sämtliche Leistungen endgültig gestoppt. Dazu gehört auch der Auftritt des Unternehmens auf dem Trikotärmel", so der Zweitligist, der einschränkt: "Ausgenommen davon sind Trikots, die zum Verkauf vorgesehen sind. Diese sind in vorgeschalteten Prozessen bereits mit dem hülsta-Logo beflockt worden und werden bis auf Weiteres im Verkauf verbleiben."

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Ärmelsponsor des FC Schalke Insolvenz angemeldet hat. Schon das Essener Bauunternehmen Harfid musste 2022 diesen Schritt gehen. Zwei Jahre zuvor hatte Schalke 04 einen Fünfjahresvertrag mit dem Unternehmen vereinbart, der dem Klub nach kicker-Informationen 5,5 Millionen Euro pro Saison einbringen sollte.

"Die Suche nach einem neuen Partner hat selbstverständlich bereits vor einigen Wochen begonnen", erklärt Rühl-Hamers und fügt an: "Der Markt ist aktuell herausfordernd, aber wir arbeiten auf Hochtouren daran, eine unter diesen Rahmenbedingungen gute Lösung für Schalke 04 zu finden."