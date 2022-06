Unterstützung für Doncic: Mavs lotsen Wood nach Dallas

Die Dallas Mavericks schrauben kurze Zeit nach dem erfolgreichen Play-off-Run mit Superstar Luka Doncic am Kader für die nächste Saison. Mit dem ersten Trade der Offseason sichern sich die Mavs Christian Wood - auch wenn der Vollzug noch aussteht.

In den Play-offs schlugen die Dallas Mavericks hohe Wellen. Doch letztlich war die Reise in den Conference Finals gegen die Golden State Warriors, die sich in der Nacht zum Freitag bereits zum Champion krönen könnten, zu Ende - dabei wurden auch die Schwächen der Mavs offenbart. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge scheint zumindest jetzt eine Baustelle behoben: Wood kommt aus Houston zu den Mavs, der Vollzug soll aber erst am Tag des Drafts verkündet werden.

Luka Doncic bekommt also unter dem Korb einen neuen Partner an die Seite gestellt, während "Big Man" Wood sich also für Dallas und damit gegen den eingeschlagenen Rebuild der Houston Rockets entscheidet. Bei den Rockets machte Wood in der abgelaufenen Regular Season mit durchschnittlich fast 18 Punkten und 10 Rebounds in 68 Partien auf sich aufmerksam. Wood, der nicht nur im Low Post seine Qualitäten hat, sondern auch ein überraschend guter Dreierschütze ist, könnte sich gut mit Doncic und dessen Playmaking verstehen.

Was bekommen die Rockets im Gegenzug?

Die Houston Rockets, unter anderem auch Arbeitsgeber des deutschen Guards Dennis Schröder, wiederum sichern sich auf der anderen Seite vier Spieler. Boban Marjanovic, Sterling Brown, Trey Burke und Marquese Chriss werden mit dem 26. Pick, den die Mavs erst am Tag des 2022er NBA-Drafts (23. Juni) traden dürfen, in die Personalie Wood umgemünzt. Alle vier spielten in den Play-offs keine sonderlich relevante Rolle, allerdings dürfte Doncic den Weggang von Marjanovic, mit dem er auf persönlicher Ebene ein sehr gutes Verhältnis pflegt, durchaus ein wenig schmerzen.

Unter dem Strich erhalten beide Seiten sinnvolle Verstärkungen für die Zukunft. Die Rockets bekommen vier Spieler, deren Vertrag im kommenden Jahr von der Gehaltsliste verschwindet und zudem einen Pick im kommenden Draft. Die Mavs hingegen bekommen einen Bigman, der den slowenischen Hoffnungsträger etwas entlasten und wichtiges Scoring für die Offensive liefern könnte - auf dem Papier sieht also alles nach einem Win-Win-Trade aus.