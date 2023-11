Unterstützer in Lauerstellung: VfB verlängert mit Bredlow

Der VfB Stuttgart hat Fabian Bredlow an sich gebunden, der aktuell keine Spielzeit bekommt. Im Sommer könnte sich das aber ändern.

Einer der Leistungsträger, die dafür sorgen, dass der VfB Stuttgart als Relegations-Teilnehmer der vergangenen Saison aktuell verdient auf Bundesliga-Tabellenplatz drei rangiert, steht im schwäbischen Tor. Alexander Nübel ist - nach leichten Startschwierigkeiten - die unangefochtene Nummer eins.

Dennoch hat sich nun sein Backup Fabian Bredlow mittelfristig an die Schwaben gebunden, in deren Trikot er in der aktuellen Saison noch keine einzige Einsatzminute sammeln konnte. Dass Bredlow trotzdem "nicht lange überlegen musste", könnte etwas damit zu tun haben, dass sein Positionskonkurrent Nübel bis Sommer 2024 nur ausgeliehen ist - anschließend liegt die Entscheidungsgewalt bei seinem Arbeitgeber FC Bayern München.

Es ist gut möglich, dass Bredlow, der der damaligen Nummer eins Florian Müller (inzwischen SC Freiburg) in der vergangenen Saison den Rang abgelaufen und 15 Bundesliga-Spiele bestritten hatte, gerade auch deshalb bis Sommer 2026 beim VfB verlängerte. Was der 28-Jährige, dessen voriges Arbeitspapier zum Saisonende ausgelaufen wäre, als "Vertrauensbeweis" versteht: "Ich bin dankbar und froh, dass der Verein auf mich zugekommen ist und den Vertrag verlängern wollte", lässt er sich in der offiziellen Pressemitteilung zitieren, die die Stuttgarter am Freitagmittag veröffentlichten.

"Fabian Bredlow ist seit vielen Jahren die Konstante innerhalb unseres Torwartteams. Er identifiziert sich mit dem VfB und der Region", begründet darin VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth die Personalentscheidung. "Fabi ist sowohl auf als auch neben dem Platz dank seiner fußballerischen Fähigkeiten, seiner vorbildlichen Arbeitseinstellung und seiner Persönlichkeit ein wichtiger Faktor in unserem Kader." Bredlow selbst, 2019 aus Nürnberg an den Neckar gewechselt, fühlt sich mit seiner Familie "in Stuttgart rundum wohl", auch in der Rolle als Nummer zwei "werde ich weiter Gas geben und die Mannschaft, insbesondere Alex, bestmöglich unterstützen". Und auf seine Chance lauern.